Europa League 23/24: RC Lens vs. SC Freiburg live im Free-TV und Stream

In der Europa League Zwischenrunde trifft der SC Freiburg auf RC Lens. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung live im Free-TV und Stream.

Die Europa League ist der zweithöchste Wettbewerb im europäischen Fußball. Nach der Gruppenphase stehen hier, anders als in der Champions League, nicht direkt die sechzehn besten Mannschaften im Achtelfinale. Vor dem Achtelfinale steht zunächst die Zwischenrunde an. In dieser Phase treten die acht Zweitplatzierten aus den Gruppen an und werden den acht Drittplatzierten aus der Champions League zugelost. Die acht Gewinner dieser Zwischenrunde qualifizieren sich für das Achtelfinale, wo die EL-Gruppensieger warten.

Im Februar 2024 startet die K.o.-Phase der Europa League-Saison 2023/24. Zu diesem Zeitpunkt sind noch zwei deutsche Teams im Wettbewerb vertreten. Der Herbstmeister der Bundesliga, Bayer Leverkusen, sichert sich als Gruppensieger einen direkten Einzug ins Achtelfinale, ohne die Zwischenrunde zu durchlaufen. Im Gegensatz dazu muss der SC Freiburg als Gruppenzweiter zunächst gegen RC Lens antreten. Freiburg steht ein Hin- und Rückspiel bevor, um sich gegen das französische Team zu behaupten, das aus der Champions League als Gruppendritter kommt.

Alle Infos zum Hinspiel, wie der Austragungsort und die Anstoßzeit, sowie alles rund um die Live-Übertragung im TV und Stream präsentieren wir Ihnen hier im Artikel.

Zwischenrunde Europa League 2023/24: RC Lens gegen SC Freiburg - Termin und Uhrzeit

Nach dem Spieplan der Europa League 2023/2024 finden die Partien der Zwischenrunde des Turniers im Februar 2024 statt. Sowohl die Hin- als auch die Rückspiel werden an einem Donnerstag ausgetragen. Das Hinspiel des SC Freiburg beim RC Lens ist für den 15. Februar terminiert. Der Anstoß der Begegnung erfolgt um 21 Uhr im Stade Bollaert-Delelis. Das Heimstadion des französischen Erstligisten bietet Platz für knapp 38.200 Fans.

RC Lens vs. SC Freiburg live im Free-TV und Stream: Zwischenrunde der Europa League 2023/24

Die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 erfolgt über RTL, da der Sender die Übertragungsrechte für die europäische Liga besitzt. Während die meisten Spiele exklusiv beim Streaming-Service RTL+ zu sehen sind, werden einige ausgewählte Partien parallel auch im Free-TV auf RTL übertragen. Dies gilt auch für das Duell zwischen RC Lens und dem SC Freiburg. Das Hinspiel wird live im frei empfangbar auf RTL übertragen und ist gleichzeitig auch im RTL+ Stream verfügbar.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos zum Spiel zusammengefasst:

Spiel: RC Lens vs. SC Freiburg , Hinspiel in der Zwischenrunde der UEFA Europa League 2023/24

vs. , Hinspiel in der der 2023/24 Datum: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stade Bollaert-Delelis, Lens

Stade Bollaert-Delelis, Lens Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zu Lens vs. Freiburg in der Europa League 2023/24: Aufstellung und Ergebnis

Für diejenigen, die kein Abonnement beim Streamingdienst RTL+ besitzen und die Partie auch nicht im Free-TV verfolgen können, steht unser Live-Ticker zur Verfügung. Dieser liefert nicht nur allgemeine Informationen wie Aufstellung, Spielstand und Endergebnis, sondern versorgt Sie auch mit Live-Updates zum Spielverlauf. Auf diese Weise bleiben Sie stets auf dem Laufenden und verpassen keine Spiele in der UEFA Europa League.

RC Lens - Freiburg: Bilanz der beiden Mannschaften

Während der RC Lens in den vergangenen Jahrzehnten bereits häufiger in den europäischen Top-Ligen gespielt hat, qualifizierte sich Freiburg 2013 das erste Mal für die Europa League. Für die beiden Mannschaften ist es das erste Aufeinandertreffen auf dem Rasen.