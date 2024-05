Real Madrid - FC Bayern heute live im TV und Stream: Rückspiel des CL-Halbfinales

Rekordmeister Real Madrid und der FC Bayern stehen sich heute im Rückspiel des CL-Halbfinales gegenüber. Wann wird gespielt? Wie läuft die Übertragung im TV & Stream? Antworten gibt es hier.

Während der deutsche Rekordmeister FC Bayern am 30. April 2024 beim Hinspiel des Halbfinales der Champions League Saison 2023/24 Real Madrid noch daheim begrüßen konnte, wird die bayerische Mannschaft im Rückspiel von der spanischen Mannschaft im Santiago Bernabéu in Madrid erwartet. Zu Beginn der Saison im September 2023 waren noch 32 Mannschaften in der Königsklasse vertreten. Mittlerweile sind es neben Bayern und Real, nur noch Dortmund: Der BVB hat sich im Hin- und Rückspiel des anderen Halbfinals gegen PSG durchgesetzt und wartet als Gegner im Finale.

Wann findet das Rückspiel im Halbfinale der Champions League 23/24 zwischen FC Bayern und Real Madrid statt? Wie läuft die Übertragung live im TV und Online-Stream? Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, um das Halbfinalspiel zu sehen.

Real Madrid - FC Bayern heute im Champions League-Halbfinale: Datum & Uhrzeit - Wann ist der Anpfiff?

Laut dem Spielplan der aktuellen Champions League ist das Rückspiel zwischen Real Madrid und FC Bayern für heute, den 8. Mai 2024 angesetzt. Los geht es um 21 Uhr. Das Finale der diesjährigen Champions League wird am 1. Juni 2024 gespielt. Das Spiel wird zwischen den beiden Siegern des Halbfinales ausgetragen.

Real Madrid gegen Bayern München heute live im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Falls Sie auf eine Free-TV-Übertragung des Spiels hoffen, dann werden wir Sie enttäuschen müssen. Denn die Übertragung der aktuellen Champions-League-Saison läuft fast ausschließlich im Pay-TV. Im kostenpflichtigen Stream werden die CL-Spiele entweder auf Amazon Prime Video oder aber auf DAZN gezeigt. Im ZDF-Sportstudio erhalten Sie kostenfreie Zusammenfassungen der Spiele, und das Finale am 1. Juni 2024 wird ebenfalls im Free-TV im ZDF ausgestrahlt. DAZN überträgt den größten Teil der Champions League in dieser Saison und ist derzeit für 29,99 Euro pro Monat abonnierbar. Amazon Prime zeigt jedoch die Topspiele am Dienstag mit deutscher Beteiligung - hier kostet das Abo derzeit 6,99 Euro im Monat. (Stand: April 2024)

Die Übertragung des Rückspiels im CL-Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Bayern übernimmt heute, am 8. Mai, der Anbieter DAZN. Alle Eckdaten zur Übertragung finden Sie hier:

Spiel: Real Madrid gegen FC Bayern München in der Champions League 23/24, Halbfinale-Rückspiel

gegen in der 23/24, Halbfinale-Rückspiel Datum: am 8. Mai 2024

am 8. Mai 2024 Uhrzeit: ab 21.00 Uhr

ab 21.00 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu in Madrid

in Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel Real Madrid vs. Bayern München

Falls es Ihnen nicht möglich ist, alle Champions-League-Spiele live im Stream zu verfolgen, steht Ihnen unser Liveticker als umfassende Alternative zur Verfügung. Neben dem aktuellen Spielstand informiert der Liveticker auch über Tore, Auswechslungen, Verwarnungen und Platzverweise in Echtzeit. Darüber hinaus liefert er fesselnde Spielhöhepunkte als Kommentar. Unser Datencenter bietet zudem die Aufstellung und alle relevanten Informationen zum Verlauf der aktuellen Champions-League-Saison.

Real Madrid gegen FC Bayern: Die Bilanz der beiden Teams

26 Mal haben die beiden Mannschaften bereits gegeneinander gespielt. Während der FC Bayern zwölfmal gewinnen konnte, konnte Real Madrid nur elf Siege gegen die bayerische Mannschaft holen. Drei weitere Spiele endeten mit einem Unentschieden.

Das Hinspiel der laufenden Saison endete mit einem 2:2.