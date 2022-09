Tennis-Maestro Roger Federer beendet seine Karriere

Roger Federer beendet seine Tenniskarriere. Der 41 Jahre alte Schweizer wird in der kommenden Woche sein letztes Turnier als Tennis-Profi absolvieren.

Der Maestro des Tennis macht Schluss: Roger Federer beendet seine Karriere. Das gab der Schweizer Tennisspieler am Donnerstag über seine Social-Media-Kanäle bekannt. Demnach wird der Laver Cup in London, welcher in der kommenden Woche steigen wird, für den 41-Jährigen den letzten Einsatz als Tennis-Profi darstellen.

Federer beendet Karriere: Emotionaler Brief zum Karriereende

"Wie viele von euch wissen, habe ich in den letzten drei Jahren Herausforderungen in Form von Verletzungen und Operationen zu bewältigen gehabt. Ich habe hart gearbeitet, um wieder in vollem Umfang wettbewerbsfähig zu sein", schrieb Federer in einem Brief, den er auf Twitter veröffentlichte: "Aber ich kenne auch die Kapazitäten und Grenzen meines Körpers, und die Botschaft, die er mir in letzter Zeit übermittelt hat, war sehr wertvoll. Ich bin 41 Jahre alt."

Federer hatte in den letzten Monaten und Jahren mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen. Sein letztes Spiel hatte er im Juli 2021 absolviert. Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon, dem Wohnzimmer des Schweizers. Acht Mal konnte er das prestigeträchtige Turnier in London gewinnen. Insgesamt holte Federer 20 Grand-Slam-Titel und stand insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. "Ich habe in 24 Jahren mehr als 1.500 Matches gespielt. Der Tennissport hat mich großzügiger behandelt, als ich es mir je hätte träumen lassen, und jetzt muss ich erkennen, wann es Zeit ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden", schrieb er nun in seinem emotionalen Brief, den er in einem Video auf Instagram vorliest.

Federer hat eine Nachricht an Tennis

Der Sohn einer Südafrikanerin und eines Schweizers war im Jahr 1998 Profi geworden. Seinen ersten Turniersieg fuhr "FedEx" 2001 in Mailand ein. Über seine Karriere hinweg lieferte er sich dann große Duell mit Rafael Nadal und später auch Novak Djokovic. Der Spielstil von Federer gilt als schönster des Tennis, was auch mit seiner einhändigen Rückhand zu tun hat, welche nur noch selten gespielt wird.

Video: dpa

Federer bedankte sich in seinem Statement bei allen Fans, Weggefährten und Gegnern, welche "die größten Geschenke" seien, welche ihm der Tennis geschenkt hat. Zum Abschluss seines Briefes wandte sich Federer an den Sport. Seinen Sport. Tennis. Seine Message: "Ich liebe dich und werde dich niemals verlassen."