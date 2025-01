Gauehrenabend Pöttmes-Neuburg: Krönender Abschluss eines erfolgreichen Jahres

Das Sportjahr 2024 des Schützengaues Pöttmes-Neuburg fand vor „vollem Haus“ im Gasthaus Brummer in Reicherstein seinen krönenden Abschluss. Neben Politik-Prominenz, Vertretern der Nachbargauen und dem Bezirk Oberbayern, konnte 1. Gauschützenmeister Markus Mayr viele Geehrte und die Sieger des Landkreispokals Luftgewehr (Alpenrose Grimolzhausen) und Luftpistole (Tagbergschützen Gundelsdorf) begrüßen. Am Ende wurden auch die höchsten Ehrenzeichen im Gau Pöttmes-Neuburg vergeben. Der Sebastianiorden in Gold ging an Anton Mack von Alt-Baring Bergen, Rita Schnell (Ehren-Gauschützenmeisterin Donau-Ries) und Elisabeth Maier (Ehren-Gauschützenmeisterin Ingolstadt).

Für die Gäste ging es jedoch zuerst an den Schießstand, um traditionell die gestifteten Ehrenscheiben und Pokale auszuschießen. Gauschützenmeister Markus Mayr konnte viele Ehrengäste in Reicherstein begrüßen – darunter Landrat Peter von der Grün, den 1. Bezirksschützenmeister Alfred Reiner sowie den stellvertretenden Landesschützenmeister und 2. Bezirksschützenmeister Stefan Fersch. Bei seinen Grußworten hob von der Grün den wesentlichen und wertvollen Beitrag des Schützenehrenamts hervor und beglückwünschte die Gaujugendleitung zu ihrer hervorragenden Arbeit. Auch Reiner lobte die Arbeit im Schützengau Pöttmes-Neuburg und machte Werbung für das Jubiläum 2025 im Bezirk.

Gaben jeweils den besten Schuss auf die Ehrenscheiben ab: (Vorne von links) Antonia Hofstetter, Ulrike Schmid, Emilia Fürhofer, Sanja Mayer, Christina Böck und Sonja Böck sowie (hinten von links) 1. Gauschützenmeister Markus Mayr, Stefan Brieschenk, Andrea Eibl, Christoph Beck, Landrat Peter von der Grün, Gerhard Lindel und 1. Gausportleiter Wolfgang Lang. Foto: Thomas Bauch

Im Anschluss übernahmen Dieter, Norbert und Hubert mit der Formation „Mal so, mal so“ die musikalische Umrahmung des Gauehrenabends und belebten diesen mit bayerischer Musik. In seiner Ansprache ging Mayr vor allem auf die Arbeit von Sportleitern, Trainern und Jugendleitern ein. Die Schützen könnten gute Ergebnisse und Erfolge erzielen, da das Team – auch in enger Absprache mit den Eltern – tolle Leistungen bringe und so weit wie möglich optimale Voraussetzungen schaffe. Daher sei es dem Gau wichtig, den Menschen im Ehrenamt mit Respekt zu begegnen und ihnen stets zu zeigen, welche wertvolle Arbeit vollbringen. „Daher allen ehrenamtlichen Funktionären, Schützinnen und Schützen ein großer Dank für deren Einsatz für das Schützenwesen“, so Mayr.

Lobende Worte für das Engagement der Jungschützen

Nach seinen Ausführungen übergab Mayr das Wort an die 2. Gaujugendsprecherin Sanja Mayer, welche das Engagement der Jungschützen im Gau besonders hervorhob. Dabei ging sie noch einmal auf den sensationellen dritten Platz bei der Bezirksjugendscheibe ein, der erst kürzlich in einem spannenden Finale erreicht wurde. Im Anschluss wurden jene Jungschützinnen und Jungschützen geehrt, welche hervorragende Platzierungen bei den oberbayerischen und bayerischen Meisterschaften erzielt hatten. Für die Teilnahme an der „Deutschen“ durften 13 Jungschützen eine Ehrung entgegennehmen: Friedrich Kilian, Kim Friedrich (Enzian Sehensand), Antonia Hofstetter (Birkenlaub Klingsmoos), Hannah Bayerle, Christina Böck, Sonja Böck, Anna Haberl, Michaela Haberl, Mathilda Schneider, Antonia Seemeier und Shanaya Swistak, Tamina Swistak und Kira Wöhr (alle Eichenlaub Unterstall). Am Ende der Jugendehrungen hatten die beiden Gauschützenmeister Markus Mayr und Peter Kiowski noch eine besondere Auszeichnung im Gepäck. Für ihren tollen Einsatz in der Jugendarbeit und ihre Leistungen in der Gaujugendleitung erhielten Max Wenger und Justin Ptoschek das „Gaujugendehrenzeichen in Silber“ verliehen.

Wurde mit der zweithöchsten Auszeichnung vom Schützengau Pöttmes-Neuburg, dem Sebastianiorden in Silber, bedacht: (Von links) Gauschützenmeister Markus Mayr, Ignaz Helfer (Edelweiß Münster), Martin Halbmeir (Edelweiß Münster), Helga Birkner (Edelweiß Thierhaupten), Horst Scherm (Alt Baring Bergen) und 3. Gauschützenmeister Erwin Pfleger. Foto: Thomas Bauch

Danach wurden vom 1. Gausportleiter Wolfgang Lang und 2. Gausportleiter Günter Koller die Ehrungen für bayerische, oberbayrische und deutsche Meister vollzogen. Hier wurden Ulrike Schmid (Edelweiß Reicherstein) und Gottfried Schmid (Tagbergschützen Gundelsdorf) für ihren Bezirksmeister- sowie Wolfgang Thim (Kaiserburgschützen Oberhausen) für seinen bayrischen Titel ausgezeichnet. Für die Teilnahme bei der „Deutschen“ gab es für Ulrike Schmid (Edelweiß Reicherstein), Birgit Wöhr (Enzian Sehensand), Markus Resch (SSG Neuburger Land) und Stefan Lindel (Winterlust Staudheim) ebenfalls eine Medaille.

Landrat Peter von der Grün zeichnete die Sieger des Landkreispokals aus. In der Disziplin Luftgewehr ging der erste Platz mit 299,1 Punkten an Alpenrose Grimolzhausen (Simon Neff, Jessica Riepold, Katrin Riepold, Verena Schleger). Zweiter wurde Eintracht Ambach (351,9/Hannah Artner, Alina Bernhut, David Bogatzki und Paula Schmidberger), während die Schützenfreunde Burgheim (377,3/Samira Artner, Lucy Lichtenstern, Wolfgang Leidl und Julian Reichel) auf Rang drei landeten. Der Pokal für den besten Einzelschützen ging mit jeweils 18 Punkten an David Bogatzki und Katrin Riepold.

Wurden für ihre Verdienste in der Gaujugendleitung vom Schützengau Pöttmes-Neuburg mit dem Gaujugendehrenzeichen in Silber ausgezeichnet: (Von links) 1. Gauschützenmeister Markus Mayr, Max Wenger, Justin Ptoschek, 1. Gaujugendleiterin Maria Wenger und 2. Gaujugendleiterin Sanja Mayer. Foto: Thomas Bauch

In der Disziplin Luftpistole ging der erste Platz mit 1748,1 Punkten an die Tagbergschützen Gundelsdorf (Johann Heigemeir, Jürgen Heuberger, Mario Pfaffenzeller und David Rebhan). Rang zwei ging an die Schützenfreunde Burgheim (1846,6/Simon Dumberger, Peter Kiowski, Wolfgang Leidl und Daniel Popanda), während Gemütlichkeit Bayerdilling (1874,9/Daniel Braun, Josef Fischer, Günter Koller und Stefan Pohlmann) Dritter wurde. Der Pokal für den besten Einzelschützen ging mit 151,4 Punkten an Tobias Ächter von Abendstern 04 Ludwigsmoos.

Mit den besten Wünschen für das kommende Jahr beendete Gauschützenmeister Markus Mayr den Gauehrenabend und hofft, viele Vertreter bei der Gau-Jahreshauptversammlung am 11. Januar in Bayerdilling sowie beim Gauschützenball am 25. Januar im Kolpingsaal begrüßen zu dürfen.

Weitere Ehrungen und Auszeichnungen im Überblick:

Silberne Gams: Johann Brummer, Ulrich Paula, Ulrike Schmid (alle Edelweiß Reicherstein).

In Anerkennung BSSB: Martin Bauer (Jägerblut Handzell), Rosmarie Bissinger (Edelweiß Reicherstein), Michael Fehrer, Joachim Kruck, Erwin Lohner (alle Jägerblut Handzell), Johannes Schiele (Almenrausch Gempfing), Wolfgang Thim (Kaiserburgschützen Oberhausen).

Verdienstnadel Bezirk: Erwin Pfleger (Alt Baring Bergen), Silke Sigl-Schenke (Kaiserburgschützen Oberhausen).

BSSB Protektorabzeichen Silber: Stefan Brieschenk (Tagbergschützen Gundelsdorf), Johann Heider (Edelweiß Münster).

Bezirksböllerehrenzeichen in Silber: Anita Ettenreich (Auerhahn Ried Hesselohe), Paul Halbmeir (Edelweiß Münster).

Sebastianiorden in Silber: Helga Birkner (Edelweiß Thierhaupten), Martin Halbmeir, Ignaz Helfer (beide Edelweiß Münster), Horst Scherm (Alt Baring Bergen).

Sebastianiorden in Gold mit Eichenkranz: Anton Mack (Alt Baring Bergen), Elisabeth Meier (Gau Ingolstadt), Rita Schnell (Gau Donau-Ries).

Ehrenscheibe gestiftet von Staatssekretär Roland Weigert: Sonja Böck (Eichenlaub Unterstall) 87-Teiler.

Pokal der Marktgemeinde Pöttmes, gestiftet von Bürgermeister Franz Schindele: Emilia Fürhofer (Abendstern 04 Ludwigsmoos) 119-Teiler.

Ehrenscheibe gestiftet von Ehrengauschützenmeister Karl Gülta: Sanja Mayer (Birkenlaub Klingsmoos) 72-Teiler.

Ehrenscheibe gestiftet von Ehrengauschützenmeister Karl Mosch: Stefan Brieschenk (Tagbergschützen Gundelsdorf) 97-Teiler.

Ehrenscheibe gestiftet von Andrea Edler: Christoph Beck (Hubertus Schainbach) 125-Teiler.

Ehrenpokal gestiftet von Helmut Müllers: Christina Böck (Eichenlaub Unterstall) 42-Teiler.

Ehrenscheibe der Gaujugend gestiftet von Christian Tagwerker: Andreas Eibl (1. Gauschützenmeister Schrobenhausen) 86-Teiler.

Pokal gestiftet vom Gauschützenmeisteramt des Gaues Pöttmes-Neuburg: Antonia Hofstetter (Birkenlaub Klingsmoos) 71-Teiler.

Ehrenscheibe gestiftet von Ehrengauschützenmeister Alois Helfer: Gerhard Lindel (Winterlust Staudheim) 105-Teiler.

Ehrenscheibe gestiftet von Ehrengauschützenmeister Martin Felbermeir: Ulrike Schmid (Edelweiß Reicherstein) 136-Teiler.