Segeln

vor 34 Min.

Für Augsburger Segler Autenrieth beginnt der Kampf ums Olympiaticket

Der Augsburger Philipp Autenrieth und seine Hamburger Steuerfrau Luise Wanser segeln diese Woche bei der Weltmeisterschaft der 470er in Palma de Mallorca. Für die deutschen Teams geht es auch um das Olympiaticket.

Plus Mit seiner Steuerfrau Luise Wanser geht Philipp Autenrieth in der Klasse „470er Mixed“ bei der Weltmeisterschaft auf Palma de Mallorca an den Start.

Von Volker Göbner

Gleich mit der Weltmeisterschaft starten die Segler in der Disziplin „470er Mixed“ in die olympische Saison. 64 Teams aus 27 Nationen segeln ab Dienstag in der Bucht von Palma de Mallorca. Für den Augsburger Philipp Autenrieth und seine Hamburger Steuerfrau Luise Wanser geht es auch um das Olympiaticket.

Den Olympia-Startplatz für ein deutsches Team haben die 470er-Segler schon bei der WM im August 2023 geholt. Drei internationale Regatten hat der Deutscher Segler-Verband (DSV) nun als interne Qualifikation für die Fahrkarte nach Marseille, wo die Segelwettbewerbe ausgetragen werden, festgelegt. Die erste Ausscheidungsregatta ist nun die WM auf Mallorca.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen