Skispringen

vor 16 Min.

Vierschanzentournee: Tribünen bleiben wieder leer

Nun steht fest: Der Tourneeauftakt in Oberstdorf und das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen finden wegen der Pandemie erneut vor leeren Rängen statt.

Plus Skispringer Karl Geiger bedauert das coronabedingte Zuschauerverbot für die Wettbewerbe in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Den Fans gibt er ein Versprechen.

Von Thomas Weiß

Florian Stern ist schon wieder in diesem Funktionier-Modus. Emotionen muss der Generalsekretär des Auftaktspringens der Vierschanzentournee in Oberstdorf am 28. und 29. Dezember mal wieder beiseiteschieben. Emotionen, die ihn und das Organisationsteam bei der Skisport- und Veranstaltungs-GmbH natürlich schon das ganze Wochenende bewegen, nachdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag klare Ansagen zu den coronabedingten Einschränkungen bis zum Jahresende verkündet hatte.

