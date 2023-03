Skispringen-Weltcup der Frauen 2023 heute in Oslo: Live-Übertragung im TV und Stream

Die nächste Station des Skispringen-Weltcups der Frauen 2023 findet in Oslo statt. Der Wettkampf wird sowohl im TV als auch im Stream übertragen.

Seit Anfang November herrscht in der Welt des Wintersports wieder reges Treiben. Neben diversen anderen Wintersportereignissen findet in diesem Jahr auch wieder der Skispringen-Weltcup der Frauen statt. Am 5. November 2022 fiel der Startschuss für den Wettkampf, der am 24. März 2023 im finnischen Lahti zu Ende gehen wird.

Die nächste Etappe für die Sportlerinnen auf dem Weg dorthin ist Oslo. Dort begeben sich am Wochenende die Skispringerinnen auf die Schanzen und hoffen darauf, sich damit auch dem Wettkampf-Sieg ein Stückchen näher zu bringen. Bekannt ist dieser Wettkampf als "Raw Air Tour", dem norwegischen Gegenstück zur Vierschanzentournee. Das Spektakel wird wieder sowohl im TV als auch im Stream zu sehen sein. Eine Übersicht dazu, wo der Wettkampf überall zu sehen ist, gibt es hier.

Zeitplan beim Skispringen-Weltcup der Frauen 2023: Alle Termine in Oslo im Überblick

In Oslo werden auf der ältesten Sprungschanze der Welt die ersten beiden Termine der Raw Air Tour im Rahmen des Skispringen-Weltcups abgehalten. Am Wochenende vom 11. bis 12. März 2023 treten die Frauen hier im Einzel gegeneinander an. Nach dem Wettkampf in Oslo geht die Raw Air Tour zunächst nach Lillehammer und dann nach Vikersund.

Termine der Frauen beim Skispringen in Oslo 2023:

11. März 2023: Skispringen-Einzel (18.20 Uhr)

12. März 2023: Skispringen-Einzel (16.30 Uhr)

Am selben Wochenende findet das Skispringen 2023 der Männer in Oslo statt.

Übertragung des Skispringen-Weltcup der Frauen 2023 in Oslo: Wo wird der Wettkampf im TV und Stream gezeigt?

Da das Skispringen aber eine der beliebtesten Wintersportarten ist, gibt es dafür meistens auch eine Live-Übertragung im TV. Sowohl der Privatsender Eurosport als auch die ARD und das ZDF bieten Übertragungen zu den Wettkämpfen an. Das sind die Übertragungen für den Skispringen-Weltcup der Frauen in Oslo 2023 im TV:

11. März 2023: Eurosport , 18.00 Uhr

, 18.00 Uhr 12. März 2023: ZDF , im ZDF -Sportstudio ab 15.50 Uhr

Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Skispringen der Frauen im Stream zu sehen. Dies geht beim Live-Stream des ZDF-Sportstudio, bei Joyn und auch beim Eurosport-Player. Für die Nutzung der letzteren beiden muss allerdings ein Konto erstellt werden.