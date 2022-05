Infos zur Snooker-WM 2022: Zeitplan und Übertragung im Free-TV oder Stream

Die Snooker-Weltmeisterschaft wird vom 16. April bis zum 2. Mai 2022 im englischen Sheffield ausgerichtet. Alles Wichtige zum Zeitplan, der Übertragung und weitere Details erfahren Sie hier.

Snooker-WM 2022: Welcher Zeitplan gilt bei der Snooker-WM 2022? Wo wird das Sport-Ereignis im Free-TV und Stream übertragen? Wir haben die Infos zur WM, die von 16. April bis 2. Mai 2022 in Sheffield, England, stattfindet.

Zeitplan und Termine der Snooker-WM 2022

Die Snooker-WM 2022 läuft vom 16. April bis zum 2. Mai 2022. In der folgenden Übersicht sehen Sie den Zeitplan der unterschiedlichen Runden des Turniers:

Datum von Datum bis Runde Samstag, 16.4.22 Donnerstag, 21.4.22 1 Donnerstag, 21.4.22 Montag, 25.4.22 2 Dienstag, 26.4.22 Mittwoch, 27.4.22 Viertelfinale Donnerstag, 28.4.22 Samstag, 30.4.22 Halbfinale Sonntag, 1.5.22 Montag, 2.5.22 Finale

Das genaue Datum sowie die Uhrzeiten der Final-Spiele sind hier nochmals ausführlich dargestellt:

Datum Uhrzeit Runde Sonntag, 1.5.22 13.00 Uhr Finale

19.00 Uhr Finale Montag, 2.5.22 13.00 Uhr Finale

19.00 Uhr Finale

Video: ProSieben

Die Snooker-WM 2022 im Free-TV und Live-Stream: alle Infos zur Übertragung

Wo gibt es für deutsche Fans der Snooker-WM 2022 eine kostenlose Übertragung im Free-TV oder Live-Stream? Im Jahr 2021 übertrug Eurosport die wichtigsten Snooker-Events. Auch 2022 hält Eurosport wieder die europäischen Rechte an der Übertragung der Snooker World Championship. Der folgende TV-Kalender mit Infos zu den Live-Übertragungen wird laufend aktualisiert:

Datum Uhrzeit Sender Dauer 16.4.22 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h

16.15 Uhr Eurosport 1 2:15 h

19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 17.4.22 15.30 Uhr Eurosport 2 3:00 h

19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 18.4.22 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h

15.20 Uhr Eurosport 1 1:40 h 19.4.22 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h

15.20 Uhr Eurosport 1 1:40 h

21.05 Uhr Eurosport 1 1:55 h 20.4.22 11.00 Uhr Eurosport 2 3:00 h

15.30 Uhr Eurosport 2 1:15 h

21.05 Uhr Eurosport 1 1:55 h 21.4.22 14.00 Uhr Eurosport 2 1:20 h

15.20 Uhr Eurosport 1 1:40 h

21.05 Uhr Eurosport 1 1:55 h 22.4.22 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h

15.25 Uhr Eurosport 1 1:35 h

21.05 Uhr Eurosport 1 1:55 h 23.4.22 10.00 Uhr Eurosport 1 1:00 h 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h 14.00 Uhr Eurosport 1 1:30 h 15.30 Uhr Eurosport 1 3:00 h 18.30 Uhr Eurosport 1 1:15 h 19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 23.00 Uhr Eurosport 1 1:00 h 24.4.22 08.30 Uhr Eurosport 1 1:30 h 10.00 Uhr Eurosport 2 1:30 h 13.00 Uhr Eurosport 2 1:00 h 14.00 Uhr Eurosport 2 1:30 h 15.30 Uhr Eurosport 2 1:30 h 17.00 Uhr Eurosport 1 1.30 h 18.30 Uhr Eurosport 1 1:15 h 19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 23.00 Uhr Eurosport 1 1:00 h 25.4.22 14.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h

19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 26.4.22 11.00 Uhr Eurosport 2 3:00 h

15.30 Uhr Eurosport 1 3:00 h

19.45 Uhr Eurosport 1 1:15 h 27.4.22 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h

15.30 Uhr Eurosport 1 3:00 h

19.45 Uhr Eurosport 1 1:15 h 28.4.22 13.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 29.4.22 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h 15.15 Uhr Eurosport 1 3:15 h 19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 30.4.22 11.00 Uhr Eurosport 1 3:00 h

15.30 Uhr Eurosport 1 3:00 h

19.45 Uhr Eurosport 1 1:15 h 1.5.22 13.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 2.5.22 13.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h 19.45 Uhr Eurosport 1 3:15 h

Folgende kostenpflichtige Anbieter stellen in Deutschland außerdem in der Regel Snooker-Livestreams zur Verfügung:

Eurosport Player

Player matchroom.live

DAZN

verschiedene Wettanbieter

Titelverteidiger der Snooker-WM

Titelverteidiger bei der Snooker-WM 2022 in Sheffield ist der Engländer Mark Selby. Er siegte bei der Weltmeisterschaft 2021 gegen Shaun Murphy mit 18 zu 15. Selby gilt im Snooker als Nummer 1 der Welt. Die Snooker-WM gewann er bereits viermal. Sein Spitzname ist "The Jester from Leicester" (Aussprache: Lester), also der Narr von Leicester, da er dafür bekannt ist, viel zu lachen und Witze zu machen.

Crucible Theatre: Austragungsort der Snooker-WM 22

Die Snooker-WM wird seit 1977 jedes Jahr im Crucible Theatre im englischen Sheffield ausgerichtet. Das Crucible, zu deutsch Schmelztiegel, hat die Form einer kleinen Arena und ist für seine besondere Atmosphäre bekannt.

Das liegt auch an der Geschichte des Ortes, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht und dort noch immer spürbar ist. Neben Snooker fanden hier beispielsweise auch Sportveranstaltungen im Tischtennis und Squash statt.