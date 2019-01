vor 16 Min.

Handball WM Testspiel: Deutschland gg. Argentinien - live in TV & Live-Stream Sonstige Sportarten

Deutschland steht vor der Handball WM 2019 im eigenen Land: Im WM-Testspiel gegen Argentinien soll die solide Leistung gegen Tschechien bestätigt werden. Spielplan, TV-Termine und alle Informationen zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Live-Stream.

Deutschland steht vor der Handball WM 2019 im eigenen Land: Im WM-Testspiel gegen Argentinien soll die solide Leistung gegen Tschechien bestätigt werden. Spielplan, TV-Termine und alle Informationen zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Live-Stream.

In nur vier Tagen beginnt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Handball WM in Deutschland und Dänemark. Heute nun die Generalprobe gegen Argentinien. Im letzten WM-Testspiel trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop in Kiel auf Argentiniens Handballer. Nach dem Spiel wird der deutsche Trainer wohl noch zwei Handballer aus seinem WM-Kader streichen. Die 16 von ihm bislang aufgestelltem Hanndballspieler werden sich dann am Dienstag in Berlin versammeln, wo die deutschen Handballer 2 Tage später gegen Korea in die Handball WM 2019 starten. Heute steht jedoch erst das Testspiel gegen Argentinien an.

Handball WM Testspiel: Deutschland gg. Argentinien - Termin und Zeitplan

Deutschland - Tschechien, 4.1.2019, 16.15 Uhr



Deutschland - Argentinien, 6.1.2019, 14 Uhr



Termine und Zeitplan: Nach dem Sieg gegen Tschechien steht heute am Sonntag in Kiel noch der letzte WM-Test gegen Argentinien an. Dann dürfen die Prokop-Schützlinge nochmal, bevor sich die deutschen Handballer am 8. Januar in Berlin treffen. Dort beginnt zwei Tage später der WM-Auftakt gegen Korea.

Handball WM Testspiel: Deutschland gg. Argentinien - Live-Übertragung in Fernsehen, TV & Live-Stream

WIe schon das Handball WM Testspiel gegen Tschechein wird auch das gegen Argentinien zumindest teilweise live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu verfolgen sein. Das ZDF dürfte im Rahmen seiner Wintersport-Übertragung immer wieder oder komplett nach Kiel schalten um das Handball WM Testspiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu zeigen.

UPDATE: Das Spiel wird hier auf ZDF komplett im Live-Stream gezeigt. Beginn der Übertragung 13.50 Uhr, Spielbeginn 14 Uhr. stni

Themen Folgen