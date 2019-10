Medaillenentscheidung im Zehnkampf: Kazmirek patzt, Kevin Mayer gibt auf

Der deutsche Kai Kazmirek strauchelt im Hürdenwald. Titelfavorit Kevin Mayer muss verletzt aufgeben. Wer gewinnt den Zehnkampf bei der Leichtathletik WM 2019?

Bei der Leichtathletik-WM in Doha bietet der zweite Wettkampftag der Zehnkämpfer allerhand Überraschungen: Zuerst platzen die Medaillenträume des deutschen Kai Kazmirek, danach muss der führende Kevin Mayer aus Frankreich aufgeben.

Für den früheren Weltmeisterschaftsdritten Kai Kazmirek von der LG Rhein Wied ist bei der Leichtathletik-WM in Doha der Traum von einer weiteren Medaille dahin. Der 28 Jahre alte Zehnkämpfer blieb am Donnerstag zum Auftakt des zweiten Wettkampftages an der vierten Hürde hängen, kam ins Straucheln und schied aus. In dieser Disziplin konnte er also keine Punkte holen. Dennoch machte Kazmirek weiter. Nach den ersten fünf Disziplinen hatte er mit 4315 Punkten auf dem siebten Rang der Wertung gelegen. Noch im WM-Rennen sind U23-Europameister Niklas Kaul aus Mainz und der Ulmer Tim Nowak.

"Kai war in Topform. Er hatte sich für den zweiten Tag so viel vorgenommen", sagte der deutsche Cheftrainer Alexander Stolpe. "Das ist wirklich schade." Im vergangenen Jahr hatte Kazmirek den Start bei der Heim-EM in Berlin wegen einer Verletzung absagen müssen.

Aufgeben musste der Titelverteidiger und Weltrekordler Kevin Mayer. Der Franzose brach den Stabhochsprung nach dem zweiten Versuch wegen einer Beinverletzung ab und gab unter Tränen auf. Nach dem Diskuswerfen, der siebten Disziplin, hatte Mayer noch mit 6310 Punkten auf Goldkurs gelegen. Vor dem Wettkampf war darüber spekuliert worden, ob Mayer seinen Weltrekord sogar würde ausbauen könnnen.

A lot of decathlon drama to catch up with



In the last few minutes, Lindon Victor hit three in the discus, Devon Williams no heights in the pole vault and injury forces world record-holder @mayer_decathlon to abandon his quest for #WorldAthleticsChamps title defence. pic.twitter.com/QkOvdfMK2w