19:36 Uhr

Rekordsieger Kohlschreiber erreicht Achtelfinale in München

Steht in München in Runde zwei: Philipp Kohlschreiber.

Auf den Rekordsieger ist Verlass: Der Augsburger Philipp Kohlschreiber steht als einer von nur drei deutschen Tennis-Profis im Achtelfinale der BMW Open.

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in München in das Achtelfinale eingezogen. Der Tennisprofi aus Augsburg. der die BMW Open 2007, 2012 und 2016 gewonnen hatte, schlug am Dienstag in seinem Auftaktmatch den Südtiroler Andreas Seppi mit 6:2, 7:5. In der nächsten Runde trifft der Augsburger nun auf Karen Chatschanow.

Der Russe ist bei den BMW Open an Nummer zwei gesetzt und hatte wie Titelverteidiger Alexander Zverev in der ersten Runde ein Freilos. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg steigt am Mittwoch (13.30 Uhr) mit der Partie gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero in das Turnier ein.

Als dritter deutscher Tennisprofi hat Rudi Molleker das Achtelfinale des ATP-Turniers in München erreicht. Der 18 Jahre alte Berliner schlug am Dienstagabend Marius Copil aus Rumänien mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Er trifft nun auf den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut.

Fünf Deutsche Tennis-Profis in München ausgeschieden

Anders als Kohlschreiber, Zverev und Molleker sind fünf andere Deutsche am Dienstag in der ersten Runde ausgeschieden. Der Vorjahres-Halbfinalist Maximilian Marterer aus Nürnberg verlor gegen Londero mit 2:6, 6:4, 2:6 und verpasste damit das reizvolle Duell mit Zverev. Der Warsteiner Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff unterlag überraschend deutlich mit 1:6, 1:6 dem Qualifikanten Thiago Monteiro aus Brasilien.

Yannick Maden aus Stuttgart zog gegen den Chilenen Cristian Garin mit 4:6, 2:6 den Kürzeren. Alexander Zverevs älterer Bruder Mischa ging gegen Guido Pella aus Argentinien mit 2:6 und 1:6 als Verlierer vom Platz. (dpa)

