Ringen bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine und Übertragung

Ringen ist eine der olympischen Sportarten bei Olympia 2024. Hier finden Sie alle Infos zum Zeitplan, alle Termine sowie zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Die Olympischen Sommerspiele finden 2024 in Frankreich statt. Ringen ist eine der Disziplinen bei Olympia 2024. Die Kampfsportart gilt als eine der ältesten Sportarten in der Geschichte der Menschheit – wenn nicht sogar die älteste. Das moderne Ringen besteht aus zwei getrennten Disziplinen: Dem griechisch-römischen Ringen, welches laut Regelwerk nur Angriffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt und dem Freistilringen, bei dem der gesamte Körper als Angriffsfläche dient.

Das Ziel ist bei beiden Ringstilen dasselbe: Der Kampf besteht aus zwei Runden, die jeweils drei Minuten dauern und wird auf einem kreisförmigen Abschnitt auf einer Matte ausgetragen. Die Ringerinnen und Ringer versuchen, ihre Gegnerin oder ihren Gegner in Bodenlage zu befördern, sodass sich beide Schultern auf der Matte befinden. Dies wird als Schultersieg bezeichnet.

Wenn nach Ablauf der Zeit kein Schultersieg erfolgt, gewinnt der Athlet oder die Athletin mit den meisten Punkten die Runde. Punkte können durch Würfe, Hebel und Schleudergriffe gesammelt werden. Wie sieht in diesem Jahr der Zeitplan beim Ringen aus? Wo und wann werden die verschiedenen Runden der Wettbewerbe übertragen? Hier gibt es die Antworten auf diese Fragen.

Ringen: Zeitplan und Termine bei Olympia 2024 in Paris

Dem Zeitplan bei Olympia 2024 entsprechend finden die Ringkämpfe vom 5. bis zum 11. August 2024 statt. Damen und Herren treten dabei in getrennten Wettbewerben sowie in verschiedenen Gewichtsklassen an. Während die Männer an beiden Disziplinen teilnehmen, treten die Frauen ausschließlich im Freistilringen an. An den letzten drei Wettkampftagen werden ausschließlich Kämpfe im Freistilringen ausgetragen. Die olympischen Ringkämpfe enden am Sonntag, dem 11. August, mit dem Finale der Damen in der schwersten Gewichtsklasse.

Hier einmal der Zeitplan vom Ringen bei Olympia 2024 im Überblick:

Montag, 5. August 2024

15 Uhr: Herren GR 60kg Achtelfinale

15 Uhr: Damen Freistil 68kg Achtelfinale

68kg Achtelfinale 15 Uhr: Herren GR 130kg Achtelfinale

16.20 Uhr: Herren GR 60kg Viertelfinale

16.20 Uhr: Damen Freistil 68kg Viertelfinale

68kg Viertelfinale 16.20 Uhr: Herren GR 130kg Viertelfinale

21 Uhr: Herren GR 60kg Halbfinale

21.20 Uhr: Herren GR 130kg Halbfinale

21.40 Uhr: Damen Freistil 68kg Halbfinale

Dienstag, 6. August 2024

11 Uhr: Herren GR 60kg Hoffnungsrunde

11 Uhr: Damen Freistil 68kg Hoffnungsrunde

68kg 11 Uhr: Herren GR 130kg Hoffnungsrunde

11.30 Uhr: Herren GR 77kg Achtelfinale

11.30 Uhr: Damen Freistil 50kg Achtelfinale

50kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Herren GR 97kg Achtelfinale

12.50 Uhr: Herren GR 77kg Viertelfinale

12.50 Uhr: Damen Freistil 50kg Viertelfinale

50kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Herren GR 97kg Viertelfinale

18.15 Uhr: Herren GR 77kg Halbfinale

18.35 Uhr: Herren GR 97kg Halbfinale

18.55 Uhr: Damen Freistil 50kg Halbfinale

50kg 19.30 Uhr: Herren GR 60kg Kampf um Platz 3

19.55 Uhr: Herren GR 60kg Finale

20.05 Uhr: Herren GR 130kg Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Herren Griechisch-Römisch 130kg Finale

20.50 Uhr: Damen Freistil 68kg Kampf um Platz 3

68kg Kampf um Platz 3 21.15 Uhr: Damen Freistil 68kg Finale

Mittwoch, 7. August 2024

11 Uhr: Herren GR 77kg Hoffnungsrunde

11 Uhr: Damen Freistil 50kg Hoffnungsrunde

50kg 11 Uhr: Herren GR 97kg Hoffnungsrunde

11.30 Uhr: Herren GR 67kg Achtelfinale

11.30 Uhr: Damen Freistil 53kg Achtelfinale

53kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Herren GR 87kg Achtelfinale

12.50 Uhr: Herren GR 67kg Viertelfinale

12.50 Uhr: Damen Freistil 53kg Viertelfinale

53kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Herren GR 87kg Viertelfinale

18.15 Uhr: Herren GR 67kg Halbfinale

18.35 Uhr: Herren GR 87kg Halbfinale

18.55 Uhr: Damen Freistil 53kg Halbfinale

53kg 19.30 Uhr: Herren GR 77kg Kampf um Platz 3

19.55 Uhr: Herren GR 77kg Finale

20.05 Uhr: Herren GR 97kg Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Herren GR 97kg Finale

20.50 Uhr: Damen Freistil 50kg Kampf um Platz 3

50kg Kampf um Platz 3 21.15 Uhr: Damen Freistil 50kg Finale

Donnerstag, 8. August 2024

11 Uhr: Herren GR 67kg Hoffnungsrunde

11 Uhr: Damen Freistil 53kg Hoffnungsrunde

53kg 11 Uhr: Herren GR 87kg Hoffnungsrunde

11.30 Uhr: Herren Freistil 57kg Achtelfinale

57kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Damen Freistil 57kg Achtelfinale

57kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Herren Freistil 86kg Achtelfinale

86kg Achtelfinale 12.50 Uhr: Herren Freistil 57kg Viertelfinale

57kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Damen Freistil 57kg Viertelfinale

57kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Herren Freistil 86kg Viertelfinale

86kg Viertelfinale 18.15 Uhr: Herren Freistil 57kg Halbfinale

57kg 18.35 Uhr: Herren Freistil 86kg Halbfinale

86kg 18.55 Uhr: Damen Freistil 57kg Halbfinale

57kg 19.30 Uhr: Herren GR 67kg Kampf um Platz 3

19.55 Uhr: Herren GR 67kg Finale

20.05 Uhr: Herren GR 87kg Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Herren GR 87kg Finale

20.50 Uhr: Damen Freistil 53kg Kampf um Platz 3

53kg Kampf um Platz 3 21.15 Uhr: Damen Freistil 53kg Finale

Freitag, 9. August 2024

11 Uhr: Herren Freistil 57kg Hoffnungsrunde

57kg 11 Uhr: Damen Freistil 57kg Hoffnungsrunde

57kg 11 Uhr: Herren Freistil 86kg Hoffnungsrunde

86kg 11.30 Uhr: Herren Freistil 74kg Achtelfinale

74kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Damen Freistil 62kg Achtelfinale

62kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Herren Freistil 125kg Achtelfinale

125kg Achtelfinale 12.50 Uhr: Herren Freistil 74kg Viertelfinale

74kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Damen Freistil 62kg Viertelfinale

62kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Herren Freistil 125kg Viertelfinale

125kg Viertelfinale 18.15 Uhr: Herren Freistil 74kg Halbfinale

74kg 18.35 Uhr: Herren Freistil 125kg Halbfinale

125kg 18.55 Uhr: Damen Freistil 62kg Halbfinale

62kg 19.30 Uhr: Herren Freistil 57kg Kampf um Platz 3

57kg Kampf um Platz 3 19.55 Uhr: Herren Freistil 57kg Finale

57kg Finale 20.05 Uhr: Herren Freistil 86kg Kampf um Platz 3

86kg Kampf um Platz 3 20.30 Uhr: Herren Freistil 86kg Finale

86kg Finale 20.50 Uhr: Herren Freistil 57kg Kampf um Platz 3

57kg Kampf um Platz 3 21.15 Uhr: Herren Freistil 57kg Finale

Samstag, 10. August 2024

11 Uhr: Herren Freistil 74kg Hoffnungsrunde

74kg 11 Uhr: Damen Freistil 62kg Hoffnungsrunde

62kg 11 Uhr: Herren Freistil 125kg Hoffnungsrunde

125kg 11.30 Uhr: Herren Freistil 65kg Achtelfinale

65kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Damen Freistil 76kg Achtelfinale

76kg Achtelfinale 11.30 Uhr: Herren Freistil 97kg Achtelfinale

97kg Achtelfinale 12.50 Uhr: Herren Freistil 65kg Viertelfinale

65kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Damen Freistil 76kg Viertelfinale

76kg Viertelfinale 12.50 Uhr: Herren Freistil 97kg Viertelfinale

97kg Viertelfinale 18.15 Uhr: Herren Freistil 65kg Halbfinale

65kg 18.35 Uhr: Herren Freistil 97kg Halbfinale

97kg 18.55 Uhr: Damen Freistil 76kg Halbfinale

76kg 19.30 Uhr: Herren Freistil 74kg Kampf um Platz 3

74kg Kampf um Platz 3 19.55 Uhr: Herren Freistil 74kg Finale

74kg Finale 20.05 Uhr: Herren Freistil 125kg Kampf um Platz 3

125kg Kampf um Platz 3 20.30 Uhr: Herren Freistil 125kg Finale

125kg Finale 20.50 Uhr: Damen Freistil 62kg Kampf um Platz 3

62kg Kampf um Platz 3 21.15 Uhr: Damen Freistil 62kg Finale

Sonntag, 11. August 2024

11 Uhr: Herren Freistil 65kg Hoffnungsrunde

65kg 11 Uhr: Damen Freistil 76kg Hoffnungsrunde

76kg 11 Uhr: Herren Freistil 97kg Hoffnungsrunde

97kg 12 Uhr: Herren Freistil 65kg Kampf um Platz 3

65kg Kampf um Platz 3 12.25 Uhr: Herren Freistil 65kg Finale

65kg Finale 12.35 Uhr: Herren Freistil 97kg Kampf um Platz 3

97kg Kampf um Platz 3 13 Uhr: Herren Freistil 97kg Finale

97kg Finale 13.20 Uhr: Damen Freistil 76kg Kampf um Platz 3

76kg Kampf um Platz 3 13.45 Uhr: Damen Freistil 76kg Finale

Ringen bei Olympia 2024: Übertragung im Free-TV

Da sich Warner Bros. Discovery die Übertragungsrechte an den Olympischen Sommerspielen 2024 gesichert hat, werden alle Wettkämpfe im Free-TV bei Eurosport 1 übertragen. Derweil haben die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF nur Teillizenzen für die verschiedenen Wettbewerbe ergattern können - das wiederum bedeutet, dass bezüglich der Übertragung von Olympia 2024 bei besagten Sendern nur spekuliert werden kann. Sobald dazu konkrete Infos bekannt gegeben werden, finden Sie diese hier.

Übertragung vom Ringen im Stream bei Olympia 2024

Es besteht die Möglichkeit, alle Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2024 im Live-Stream auf Discovery+ zu sehen. Dazu zählen auch die Wettkämpfe im Ringen. Um die Medaillenentscheidungen live verfolgen zu können, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Die werbefreie Variante eines solchen kostet derzeit 5,99 Euro im Monat. Alternativ gibt es auch eine werbeunterstützende Variante für 3,99 Euro pro Monat (Stand: Mai 2024). Darüber hinaus können Sie zumindest einige Ringkämpfe voraussichtlich auch im Live-Stream in den Mediatheken der ARD und des ZDF anschauen.

Ringen bei Olympia 2024: Die Sieger 2021 in Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio gab es ebenfalls Wettkämpfe in beiden Ringstilen. Allerdings nahmen wie in diesem Jahr nur die Männer an beiden Disziplinen teil, die Frauen hingegen ausschließlich am Freistilringen. Beim griechisch-römischen Ringen ging die Goldmedaille in der schwersten Gewichtsklasse an den Kubaner Mijaín López. Beim Freistilringen holte in der schwersten Gewichtsklasse der US-Amerikaner Gable Steveson die Goldmedaille, aufseiten der Frauen wurde selbige an die deutsche Ringerin Aline Rotter-Focken verliehen.