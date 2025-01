Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat zum Auftakt der Australian Open souverän die zweite Runde erreicht. Die 26-Jährige aus Belarus setzte sich gegen die Amerikanerin Sloane Stephens, US-Open-Gewinnerin von 2017, mit 6:3, 6:2 durch. Die topgesetzte Sabalenka peilt in Melbourne nach 2023 und 2024 ihren dritten Triumph in Serie an.

