Gute Nachricht von Navratilova nach erneuter Krebs-Diagnose

Nach einer ersten Krebs-Diagnose 2010 kam die Krankheit zurück. Doch nun atmet die frühere Tennis-Weltranglistenerste auf und dankt den Ärzten.

Der Name ist eine Marke im Tennis: Die Navratilova. In ihrer aktiven Zeit hob sie das Spiel der Frauen mit ihren dynamischen, kraftvollen Auftritten auf ein anderes Niveau. Ihre Duelle mit Steffi Graf sind legendär. Am 2. Juli jährt sich ein besonderes Match der beiden herausragenden Tennisspielerinnen des vergangenen Jahrhunderts zum 35. Mal. 1988 gewann Graf zum ersten Mal und als zweite Deutsche nach Cilly Aussem (1931) das Damen-Finale des Tennisturniers im britischen Wimbledon. Sie besiegte Martina Navratilova mit 5:7, 6:2 und 6:1.

Tennisspielerin Martina Navratilova erhält erneut Krebs-Diagnose

Auch nach dem Ende ihrer außergewöhnlichen Karriere mit 18 Grand-Slam-Titeln und 332 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste blieb die gebürtige Tschechin stets präsent. Sie agierte genauso zielstrebig und kraftvoll wie auf dem Platz. Inzwischen hat sie einen viel ernsteren Kampf aufgenommen. Im Januar dieses Jahres machte die 66-Jährige öffentlich, dass bei ihr Kehlkopf- und Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Ein heftiger Rückschlag. Bereits 2010 war bei ihr Brustkrebs festgestellt worden. Zu Jahresbeginn 2023 kam die erneute Diagnose. Die Mitteilung des Ärzteteams sei ein Schock gewesen. Damals habe sie "für etwa 15 Sekunden geweint", und dann den Arzt gefragt: "Okay, was können wir tun, was ist der nächste Schritt", sagte Navratilova.

Aufzugeben sei nicht ihre Art, auch wenn die zurückliegenden Wochen und Monate eine große Herausforderung gewesen sind. Die Behandlungen seien "definitiv das Schwierigste, was ich je gemacht habe", sagte Navratilova in einem Interview und fügte hinzu: "Aufgeben liegt einfach nicht in meiner DNA."

Große Erleichterung bei Navratilova

In diesen Tagen teilte die Tennis-Legende auf Twitter mit, den Kampf gegen den Krebs gewonnen zu haben. Nach eingehenden Untersuchungen im Memorial Sloan Kettering Cancer Center von New York schrieb sie: "Vielen Dank an alle Ärzte, Krankenschwestern, Protonen- und Bestrahlungsmagier usw. – was für eine Erleichterung."

Bereits im März hatte sie ihre Arbeit als Moderatorin im Tennis Channel wieder aufgenommen. Ihre große Karriere beendete die Ausnahmeathletin erstmals 1994, kehrte 2000 noch einmal zurück und ging 2006 endgültig in den Tennis-Ruhestand. In der Öffentlichkeit blieb sie weiterhin aktiv, unter anderem als TV-Expertin, politische Aktivistin, Autorin oder Schauspielerin.

