Tennis

vor 32 Min.

Wimbledon steht vor der Tür: Gibt es noch die Rasenspezialisten?

Plus Früher fühlten sich einige Tennisspieler auf einem bestimmten Belag besonders wohl. Heutzutage braucht es komplettere Spieler, wie Experte Patrik Kühnen betont.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Patrik Kühnen erinnert sich. Er sitzt auf dem Sofa im TV-Studio des Bezahlsenders Sky in Unterföhring und schwelgt in Erinnerungen. 35 Jahre ist es her, dass er so richtig jubeln durfte. Beim bekanntesten Tennisturnier der Welt. Kühnen besiegte in Wimbledon Legende Jimmy Connors und erreichte das Viertelfinale. Dort war zwar gegen Stefan Edberg Schluss, dennoch überwiegt in der Rückschau die Zufriedenheit.

"Wimbledon, das ist etwas ganz Besonderes. Das Turnier hat einen eigenen Spirit, es ist ein Mythos", sagt Kühnen. Seine Augen leuchten alleine beim Gedanken an dieses Turnier, das so anders ist. Die Farbe Grün dominiert, alleine wegen des Rasens. Die Flächen drum herum sind eher nüchtern gehalten. Es gibt kaum Werbung. Alle Spielerinnen und Spieler müssen komplett in Weiß antreten. "Damit stechen sie so richtig aus dem Grün heraus", sagt Kühnen. Sie stehen im Fokus, auf sie schaut ab Montag zwei Wochen lang die Tenniswelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen