Tom Brady will aufhören – dieses Mal wirklich?

Der wohl bekannteste Footballspieler Tom Brady will seine Karriere beenden – und dieses Mal offenbar wirklich. In einem Video wendet er sich an seine Fans.

Tom Brady, einer der größten Sportler der Welt und erfolgreichster Spieler der NFL-Geschichte, gab am Mittwoch in den sozialen Medien sein Karriereende bekannt. In einem kurzen Video sagte er: "Ich gehe in den Ruhestand. Für immer."

In seinem Statement kam er schnell zum Punkt und spielte dabei auf den Rücktritt im Vorjahr mit dem Hinweis auf seinen Abschiedsbrief an, den er schon verbraucht habe. Er bedankte sich bei seiner Familie, seinen Freunden, den Mitspielern, Gegnern und Fans dafür, dass er seinen "absoluten Traum leben" durfte. Er würde nichts daran ändern.

Tom Brady hört nach seiner schlechtesten Saison auf

Der 45-jährige Star-Quarterback hat siebenmal den Super Bowl gewonnen. Er war der älteste aktive Spieler der NFL in dieser Saison. Noch immer spielte er aber auf höchstem Niveau. Diese Saison war seine schlechteste als Profi. Sein Team, die Tampa Bay Buccaneers, verlor in der Wildcard-Runde der Play-offs gegen die Dallas Cowboys nach neun Niederlagen in der regulären Saison – den meisten in Bradys Karriere. Doch er warf immer noch für 4694 Passing Yards, den dritthäufigsten in der Liga, während er 66,8 Prozent seiner Pässe vollendete.

In den USA wurde zuletzt viel spekuliert – über Bradys Karriereende, aber auch über einen möglichen Wechsel. Drei Teams sollen an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, darunter auch die Las Vegas Raiders.

Wie geht es nach Karriereende für Tom Brady weiter?

Wie es für Brady nach seinem Karriereende weitergeht, ist noch offen. Wie Spox berichtet, hat der 45-Jährige einen Zehnjahresvertrag mit dem TV-Sender Fox in Höhe von 375 Millionen Dollar abgeschlossen, der nach dem Karriereende in Kraft tritt und ihn zum Experten des Nummer-1-Teams des Senders macht. Derzeit hat diese Rolle der allseits beliebte Ex-Tight-End Greg Olsen an der Seite von Kommentator Kevin Burkhardt inne.

Tom Brady gab schon einmal Karriereende bekannt

Brady hatte schon zuvor einmal sein Karriereende angekündigt. Eigentlich wollte er im Februar 2022 schon aufhören Football zu spielen. Ganze 40 Tage hatte er es damals ohne den Sport ausgehalten, bis er sein Comeback in der NFL ankündigte. "In den vergangenen beiden Monaten habe ich festgestellt, dass mein Platz noch immer auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne", schrieb er damals auf seinen Social-Media-Kanälen.