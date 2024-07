Tour de France 2024 live: Sendetermine und Übertragung heute im Free-TV oder Stream

Tour de France 2024 live: Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine und die Übertragung live im Free-TV sowie im Live-Stream der ARD.

Die Tour de France 2024 begann am 29. Juni im italienischen Florenz und endet am 21. Juli in Nizza - nur fünf Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, die natürlich in der französischen Hauptstadt stattfinden. Die Tour de France ist das berühmteste und prestigeträchtigste Radrennen der Welt. Es findet jährlich in Frankreich statt und erstreckt sich über mehrere Etappen, die durch verschiedene Regionen des Landes führen. Das Rennen wurde erstmals im Jahr 1903 ausgetragen und hat sich seitdem zu einem der bedeutendsten Ereignisse im Profiradsport entwickelt. Die Tour erstreckt sich über drei Wochen und umfasst eine Vielzahl von Etappen, darunter Flachetappen, Bergankünfte und Einzelzeitfahren. Der Gewinner der Tour de France erhält das begehrte gelbe Trikot und wird als Sieger des Gesamt-Klassements gekrönt. Das Rennen zieht jedes Jahr Millionen von Zuschauern an die Strecke und wird weltweit im Fernsehen übertragen, wodurch es zu einem bedeutenden Sportereignis mit globaler Reichweite geworden ist.

Die Tour de France hat auch schon Etappen - vor allem Start-Etappen ("Grand Départs") - außerhalb Frankreichs durchgeführt, um die internationale Präsenz und den globalen Einfluss des Rennens zu stärken. Sie dienen auch dazu, das Interesse am Radsport in verschiedenen Ländern zu fördern und die Vielfalt des Rennens zu betonen. Start-Etappen gab es schon in Belgien, Spanien, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien. Dieses Jahr war es also Italien: Start in Florenz.

Die Schluss-Etappe der Tour de France, auch bekannt als "Champs-Élysées-Etappe", ist eine der legendärsten und feierlichsten Etappen des Rennens. Diese Etappe findet traditionell am letzten Tag der Tour statt und führt die Fahrer auf einem Rundkurs durch die Straßen von Paris, mit dem Ziel auf der Prachtstraße Champs-Élysées. In diesem Jahr findet die Schluss-Etappe wegen der Eröffnungs-Feierlichkeiten zu den Olympischen Spielen ausnahmsweise nicht in Paris statt. Die Rundfahrt endet 2024 in Nizza.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Sendetermine der Live-Übertragung der Tour de France 2024 im Free-TV und Stream

Hier finden Sie einen Überblick über die Übertragungstermine im TV und Stream:

Etappe Datum Start und Ziel Übertragung TV /Stream Start TV-Übertragung Start Livestream 1 Sa. 29.06.2024 Florence > Rimini ARD 15.50 Uhr 12.30 Uhr 2 So. 30.06.2024 Cesenatico > Bologne ARD 15.30 Uhr 12.45 Uhr 3 Mo. 01.07.2024 Plaisance > Turin ARD 14.10 Uhr 11.45 Uhr 4 Di. 02.07.2024 Pinerolo > Valloire ARD 14.10 Uhr 13.35 Uhr 5 Mi. 03.07.2024 Saint-Jean-de-Maurienne > Saint-Vulbas ARD 14.10 Uhr 13.50 Uhr 6 Do. 04.07.2024 Mâcon > Dijon ARD 14.10 Uhr 14.10 Uhr 7 Fr. 05.07.2024 Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin ARD 14.10 Uhr 13.35 Uhr 8 Sa. 06.07.2024 Semur-en-Auxois > Colombey-les-deux-Églises ARD 14.00 Uhr 13.35 Uhr 9 So. 07.07.2024 Troyes > Troyes ARD 14.20 Uhr (inkl. Triathlon Roth ) 14.00 Uhr Ruhe 1 Mo. 08.07.2024 Orléans 10 Di. 09.07.2024 Orléans > Saint-Amand-Montrond ARD 14.10 Uhr 13.35 Uhr 11 Mi. 10.07.2024 Évaux-les-Bains > Le Lioran ARD 14.10 Uhr 11.50 Uhr 12 Do. 11.07.2024 Aurillac > Villeneuve-sur-Lot ARD 14.10 Uhr 13.05 Uhr 13 Fr. 12.07.2024 Agen > Pau ARD 14.10 Uhr 14.10 Uhr 14 Sa. 13.07.2024 Pau > Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet ARD 14.20 Uhr 13.35 Uhr 15 So. 14.07.2024 Loudenvielle > Plateau de Beille ARD 14.03 Uhr 12.25 Uhr Ruhe 2 Mo. 15.07.2024 Gruissan 16 Di. 16.07.2024 Gruissan > Nimes ARD 14.10 Uhr 13.35 Uhr 17 Mi. 17.07.2024 Saint-Paul-Trois-Châteaux > Superdévoluy ARD 14.10 Uhr 13.05 Uhr 18 Do. 18.07.2024 Gap > Barcelonnette ARD 14.10 Uhr 13.30 Uhr 19 Fr. 19.07.2024 Embrun > Isola 2000 ARD 14.10 Uhr 12.50 Uhr 20 Sa. 20.07.2024 Nice > Col de la Couillole ARD 14.00 Uhr 14.00 Uhr 21 So. 21.07.2024 Monaco > Nice ARD 17.30 Uhr (inkl. 2. Liga) 15.10 Uhr

Tour de France 2024 live: Übertragung live im Free-TV & Live-Stream

Die ARD plant, auch in diesem Jahr ausführlich über die Tour de France zu berichten. Die Sportrechte-Agentur SportA, ein Zusammenschluss von ARD und ZDF, hat mit der Amaury Sport Organisation (ASO) eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

Somit wird die ARD erneut die Live-Berichterstattung über das größte Radrennen der Welt sicherstellen, und zwar täglich vom 29. Juni bis zum 21. Juli 2024 auf allen Übertragungskanälen. Zusätzlich zur Tour de France ist auch die Tour de France Femmes Teil dieser Vereinbarung. Die ARD wird auch täglich vom 12. bis 18. August 2024 über das Frauenradrennen live im Ersten und in der ARD-Mediathek berichten. Verantwortlich für die Berichterstattung innerhalb der ARD bleibt der Saarländische Rundfunk (SR).

Lesen Sie dazu auch

Daneben wird die ARD die Deutschland Tour, die etwa einen Monat später stattfindet, ausführlich abdecken: SportA hat umfangreiche Live- und Nachverwertungsrechte von der ASO erworben. Bei diesem Radrennen, das vom 21. bis 25. August 2024 in Deutschland stattfindet, wird ebenfalls der SR die Federführung für die ARD übernehmen.

Das ZDF wird live von der ersten Etappe der Deutschland-Tour (Schweinfurt - Heilbronn) sowie von der dritten Etappe (Schwäbisch Gmünd - Villingen-Schwenningen) berichten. Die ARD wird live von der zweiten Etappe (Heilbronn – Schwäbisch Gmünd) und von der Schlussetappe (Annweiler am Trifels - Saarbrücken) senden.