TSV Schott Mainz vs. Greuther Fürth: Der DFB-Pokal live im TV und Stream

Der TSV Schott Mainz spielt aktuell in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Erst in der letzten Saison 2023/24 hat die Mannschaft den Aufstieg aus der Regionalliga geschafft und will jetzt ihre Chance nutzen. Das Team um Trainer Samuel Horozovic tritt außerdem zusätzlich im DFB-Pokal an. Beim DFB-Pokal haben auch Teams aus den unteren Spielklassen die Möglichkeit, gegen die Erst- und Zweitligisten in Deutschland anzutreten.

In der ersten Partie steht der TSV Schott Mainz Greuther Fürth gegenüber. Greuther spielt aktuell in der 2. Liga und hat einen guten Saisonstart hingelegt. Das erste Ligaspiel gewannen sie mit 3:1 gegen Preußen Münster, die in dieser Saison ganz frisch in der 2. Liga spielen. Alexander Zorninger ist aktuell Trainer von Greuther Fürth. Erst in diesem Jahr hat er seinen Vertrag bis Juni 2026 verlängert bekommen. Nachdem Greuther Fürth lange Zeit um den Klassenerhalt kämpfen musste, führte Zorninger das Team in der letzten Saison auf den 8. Tabellenplatz. Die Mannschaft und das Trainerteam sind also bereits eingespielt. Wann findet der 1. Spieltag beim DFB-Pokal 2024/25 statt? Wann wird die Partie TSV Schott Mainz gegen Greuther Fürth angepfiffen und wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen?

TSV Schott Mainz gegen Greuther Fürth im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Der erste Spieltag beim DFB-Pokal 2024/25 startet am 16. August 2024. Direkt einen Tag später findet laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 dann der Auftakt für den TSV Schott Mainz und Greuther Fürth statt. Am Samstag, den 17. August 2024, empfängt Mainz den Gegner aus Fürth. Um 13 Uhr pfeift der Schiedsrichter das Spiel im Mainzer Bruchwegstadion an. Im ehemaligen Bundesliga Stadion des FSV Mainz 05 finden rund 7000 Zuschauer und Zuschauerinnen Platz. Der Gästeblock ist mit 1400 Plätzen für die Fans aus Franken reserviert. Das restliche Ticketkontingent ist frei verfügbar.

Mainz vs. Greuther Fürth live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Der DFB-Pokal wird dieses Jahr hauptsächlich im Pay-TV stattfinden, die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 übernimmt nämlich Sky. Der Sender konnte sich die Rechte für die Übertragung aller Spiele von der 1. Runde bis zum Finale sichern. ARD und ZDF haben Sublizenzen und übertragen das Finale, die Halbfinals und einige der Spiele, die vorher stattfinden. In der 1. Runde des DFB-Pokals sind das jedoch nur vier Spiele. Die Partie von Mainz und Fürth gehört hier nicht dazu und läuft deswegen exklusiv bei Sky. Wer das Spiel also live verfolgen will, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das Sport-Paket gibt es aktuell ab 25 Euro im Monat. Wer auch die Übertragung der 2. Liga sehen will, muss 35 Euro monatlich zahlen. Die Highlights des Spiels gibt es kostenfrei bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Hier finden Sie den Überblick mit allen wichtigen Infos zum Spieltag:

Spiel: TSV Schott Mainz - Spvgg. Greuther Fürth, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 17. August 2024

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Bruchwegstadion, Mainz

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Schott Mainz vs. Greuther Fürth im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

In der ersten Runde des DFB-Pokals gibt es meisten einen klaren Favoriten. Je nach Paarung spielen Mannschaften aus den unteren Ligen in Deutschland gegen die 1.-2. und 3. Ligisten. Greuther Fürth spielt derzeit in der 2. Bundesliga und TSV Schott Mainz in der Oberliga. Greuther Fürth hat sich in der letzten Saison außerdem stark gesteigert und ist mit dem neuen Trainer auf einem gutem Weg. Trotzdem hat der DFB-Pokal schon oft für Überraschungen gesorgt. Das Team aus Mainz hat gerade den Aufstieg geschafft und im ersten Spiel der Saison souverän mit 3:0 gegen Ludwigshafen gewonnen. Auch wenn Greuther Fürth als Favorit in das Match geht, sollte der Gegner nicht unterschätzt werden. (lob)