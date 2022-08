Real Madrid - Frankfurt: UEFA Super Cup 2022 live im Free-TV und Stream sehen

Der UEFA Super Cup 2022: Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Termin, Uhrzeit und Mannschaften.

UEFA Super Cup 2022: Am 10. August 2022 findet der Super Cup zum 47. Mal statt. Austragungsort ist das Olympiastadion im finnischen Helsinki. Der Sieger der Champions League, Real Madrid sowie der Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt treten gegeneinander an. Lesen Sie weiter, um den genauen Termin des Spiels zu erfahren und herauszufinden, wo es im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Real Madrid - Frankfurt im UEFA Super Cup 2022: Termin und Anstoß

Der UEFA Super Cup wird seit 1972 jährlich ausgetragen und seit 1973 von der UEFA organisiert. Er wird auch Europäischer Supercup oder UEFA-Superpokal genannt. Der 47. UEFA Super Cup wird am 2022 am 10. August in Helsinki ausgetragen. Es treten an: Real Madrid und Eintracht Frankfurt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Real Madrid 10.8.22 Eintracht Frankfurt Spanien 21 Uhr Deutschland

Alle Infos zum UEFA Super Cup auf einen Blick:

Wann : 10. August 2022, 21 Uhr

: 10. August 2022, 21 Uhr Wo : Olympiastadion, Helsinki , Finnland

: Olympiastadion, , Wer : Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt

: vs. TV /Stream: RTL , DAZN

UEFA Super Cup 22 im Free-TV und Live-Stream - Übertragung kostenlos auf RTL

Sie möchten den UEFA Super Cup im Free-TV oder im Live-Stream kostenlos verfolgen? Sie haben bereits einen Pay-TV-Anbieter abonniert und wollen wissen, ob dieser den Super Cup überträgt? Hier erhalten Sie die Antworten auf Ihre Fragen.

Bei DAZN können Sie die Partie kostenpflichtig verfolgen, der Streaming-Dienst-Anbieter bietet sowohl einen Live-Stream als auch eine Übertragung im linearen Fernsehen an. Aber auch kostenlos im Free-TV ist der UEFA Super Cup 2022 zwischen Real Madrid und Frankfurt zu sehen. RTL hat sich die Sublizenz zur Übertragung von DAZN gesichert und zeigt damit die Partie gratis im Fernsehen.

Eintracht gegen Real: Historie der beiden Super-Cup-Vereine

Als Sieger der Champions League und Europa League treten dieses Jahr Real Madrid und Eintracht Frankfurt gegeneinander an. Das ist nicht die erste Begegnung der beiden Mannschaften. Was Sie zu den beiden Vereinen wissen sollten, um während der Partie mit Insiderwissen punkten zu können, erfahren Sie hier:

