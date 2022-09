"König Carlos I." – Pressestimmen zum historischen US-Open-Finale

Carlos Alcaraz ist am Ziel seiner Träume angekommen: Bei den US Open 2022 gewinnt er seinen ersten Grand Slam und wird Nummer eins der Welt. Die Pressestimmen.

Er legte sich ungläubig auf den Boden, kletterte die Tribüne hoch zu seiner Box und hob den silbernen Pokal fast schüchtern in den Abendhimmel von New York. Momente zuvor hatte Carlos Alcaraz die US Open 2022 gewonnen. Der 19 Jahre alte Spanier siegte im jüngsten US-Open-Finale aller Zeiten in vier Sätzen (6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3) gegen den 23 Jahre alten Norweger Casper Ruud. Es war nicht nur der erste Grand-Slam-Titel für Alcaraz, sondern auch der Weg zur Nummer eins der Tennis-Welt.

"Seitdem ich spiele, habe ich davon geträumt, einen Grand Slam zu gewinnen und Nummer eins zu werden", sagte der junge Champion: "Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen." Die Presse zeigte sich nach einem spektakulären Finale begeistert. Wir haben die spannendsten Pressestimmen zusammengetragen.

US-Open-Finale 2022: Pressestimmen aus Deutschland

"Alcaraz auf dem Tennis-Olymp! Carlos Alcaraz stürmt bei den US Open zum Titel - und damit auch an die Spitze der Weltrangliste. Der Spanier schafft damit etwas Einzigartiges. Ein historischer Moment!" – Sport1

Video: dpa

"19-Jähriger ist die neue Nummer 1 im Tennis. Eine so junge Tennis-Nummer-Eins gab es noch nie! Der Spanier Carlos Alcaraz (19) hat seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglisten-Ersten der Geschichte gekürt." – Bild

"Wunderkind am Ziel: Alcaraz gewinnt US Open und ist neue Nummer eins. Carlos Alcaraz ist am Ziel seiner Träume: Das spanische Ausnahmetalent hat die US Open gewonnen und springt als erster Teenager an die Spitze der Weltrangliste. Der 19-Jährige setzte sich in New York in vier Sätzen gegen den Norweger Casper Ruud durch und jubelte über den ganz besonderen Doppelschlag." – SID

"Carlos Alcaraz gewinnt US Open und wird Nummer eins der Weltrangliste. Der 19-jährige Spanier wird mit seinem Sieg in New York zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennisgeschichte. Er erhält zudem ein Preisgeld von 2,6 Millionen Dollar." – Zeit

"'Davon habe ich immer geträumt.' Im Duell der Jungstars schlägt der Spanier Carlos Alcaraz den Norweger Casper Ruud und hat doppelten Grund zur Freude. Er gewinnt den US-Open-Titel und kürt sich zur jüngsten Nummer eins der Welt." – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Alcaraz-Triumph bei den US Open 2022: Internationale Pressestimmen

Spanien:

"König Carlos I. - Alcaraz gewinnt seinen ersten Grand-Slam-Titel und dominiert den Norweger Casper Ruud auf spektakuläre Weise." – Mundo Deportivo

"Ein neuer König. Alcaraz gewinnt ein historisches Finale der US Open und ist die jüngste Nummer einst im Tennis" – as

"Carlos, der neue König des Tennis. Carlos Alcaraz träumt: US-Open-Sieger und jüngste Nummer eins aller Zeiten. Der Spieler aus Murcia besiegt den Norweger Ruud in vier Sätzen." – Marca

Norwegen:

"Er hat die Kritiker schlecht aussehen lassen. Casper Ruud (23) zeigt sich von einer neuen Seite. Zugleich beeindruckt er weiterhin mit großem Sportsgeist." – Aftenposten

Schon nach dem Sieg im Halbfinale gegen Frances Tiafoe konnte Carlos Alcaraz seinen Sieg kaum fassen. Foto: Mary Altaffer/AP, dpa

USA:

"Carlos Alcaraz gewinnt den U.S. Open-Titel im Herreneinzel und wird zur Nr. 1. Alcaraz, die 19-jährige spanische Sensation, besiegte den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen und holte sich damit seinen ersten Grand-Slam-Titel und die Spitzenposition in der ATP-Weltrangliste." – New York Times

"Für den neuen US-Open-Champion Carlos Alcaraz beginnt die Jagd nach Grand-Slam-Titeln gerade erst." – USA Today