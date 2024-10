Skyliners Co-Trainer weiter bei den deutschen Basketballern

Co-Trainer Klaus Perwas vom Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt arbeitet weiter für die deutsche Nationalmannschaft. Der 53-Jährige werde den Weltmeister in den kommenden Jahren auch als Assistent des neuen Bundestrainers Álex Mumbrú betreuen, teilte der Verein mit. Perwas ist für den Deutschen Basketball Bund (DBB) als Co-Trainer seit rund drei Jahren neben seiner Vereinsarbeit tätig. Bis zu den Olympischen Spielen in Paris war er Assistent von Erfolgstrainer Gordon Herbert.

«Klaus ist ein großartiger Trainer. Es ist kein Zufall, dass er in der besten Zeit der deutschen Nationalmannschaft zum Trainerstab gehört», sagte der spanische Chefcoach Mumbrú. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei ihm. Er kennt jeden, er weiß, was in der Nationalmannschaft alles funktioniert.» Perwas erklärte, für ihn sei es «eine große Ehre und etwas Besonderes, für die deutsche Herren-Nationalmannschaft zu arbeiten». Daher habe er sich entschieden weiterzumachen.

In den beiden kommenden Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft 2025 tritt das deutsche Team in der Gruppe D am 22. November (18.30 Uhr) in Schweden an, drei Tage später empfängt die DBB-Auswahl die Skandinavier in Heidelberg (19.30 Uhr). Die EM findet vom 27. August bis zum 14. September 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen statt.