WM 2022: Australien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Bei der WM in Katar traf Australien in Gruppe D auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Wir haben alle Infos rund um Kader, Trainer, WM-Historie und verraten Ihnen wie die Chancen für Australien bei der WM 2022 stehen.

Lange Zeit galt Australien neben den großen europäischen und südamerikanischen Fußball-Nationen als absoluter Außenseiter. In den vergangenen Jahren haben sich die "Socceroos" aber zu einer durchaus ernstzunehmenden Nationalmannschaft entwickelt, die sich seit 2006 für jede Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Diese positive Entwicklung bedeutet aber keinesfalls, dass es die Australier bei der WM in Katar leicht haben werden. Das Team bekam es nämlich direkt in der Gruppenphase mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich zu tun. Wenn Sie die WM in Katar im Fernsehen verfolgen wollen, dann sind wie gewohnt die Öffentlich-Rechtlichen für Sie da: Die Übertragung der WM 2022 im Free-TV übernehmen die ARD und das ZDF.

Wie stehen die Chancen für die australische Nationalmannschaft? Die Antwort und alle Infos zum Kader, zur WM-Historie und zum Trainer von Australien haben wir hier für Sie.

Australien: WM-Kader 2022 und Prognose

Zum fünften Mal in Folge ist Australien nun bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Diesmal haben es die Socceroos besonders spannend gemacht: Im entscheidenden Spiel gegen Peru in den Qualifikations-Play-offs stand es auch nach der Verlängerung noch 0:0. Erst im Elfmeterschießen sicherten sich die Australier dann mit einem 5:4 das Ticket für die Gruppenphase in Katar. Australien gehört aber nicht zu den Teams bei der WM 2022, die sich große Chancen auf den Titel ausrechnen dürfen. Aufgrund der schwierigen Gruppe wäre der Einzug in die K.o.-Phase des Turniers schon eine mehr als respektable Leistung. Dass Frankreich als amtierender Weltmeister eine Nummer zu groß für das Team aus Down Under war, ist eigentlich keine Überraschung. Am Ende haben es die Socceroos aber tatsächlich ins Achtelfinale des Turniers geschafft. Dort treffen sie mit Argentinien auf einen der Titel-Favoriten.

Bis zum 15. November hatten alle teilnehmenden Teams Zeit, ihre endgültigen WM-Kader festzulegen. Nationalcoach Graham Arnold hat 26 Spieler nominiert, die Australien bei der WM in Katar vertreten werden. Hier finden Sie eine Übersicht zum WM-Kader von Australien:

Tor:

Mathew Ryan ( FC Kopenhagen )

( ) Andrew Redmayne (Sydney FC)

(Sydney FC) Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Abwehr:

Aziz Behich ( Dundee United )

( ) Milos Degenek ( Columbus Crew )

( ) Thomas Deng (Aibirex Niigata )

(Aibirex ) Joel King (Odense Boldklub)

Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian )

(Heart of ) Kye Rowles (Heart of Midlothian )

) Fran Karacic (Brescia Calcio)

(Brescia Calcio) Harry Souttar ( Stoke City )

) Craig Goodwin (Adelaide United)

Mittelfeld:

Jackson Irvine ( FC St. Pauli )

( ) Aaron Mooy ( Celtic Glasgow )

( ) Ajdin Hrustic (Hellas Verona)

Bailey Wright ( AFC Sunderland )

( ) Cameron Devlin (Heart of Midlothian )

(Heart of ) Riley McGree ( FC Middlesbrough )

( ) Keanu Baccus ( St. Mirren )

Anrgiff:

Awer Mabil (FC Cadiz)

Mathew Leckie ( Melbourne City)

( City) Martin Boyle ( Hibernian Edinburgh )

( ) James Maclaren ( Melbourne City)

( City) Jason Cummings (Central Coast Mariners)

(Central Coast Mariners) Garang Kuol (Central Coast Mariners)

Mitchell Duke (Fagiano Okayama)

WM 2022: Australien-Trainer Arnold war selbst 12 Jahre lang bei den Socceroos

Der gebürtige Australier begann seine Spieler-Karriere 1980 im Alter von 17 Jahren bei Canterbury-Marrickville und wechselte im darauffolgenden Jahr zu Sydney United, wo er 8 Jahre lang unter Vertrag stand. Daraufhin verließ Arnold seine Heimat und spielte in Belgien, den Niederlanden und in Japan, bevor er schließlich zurück nach Australien ging und die letzten Spielzeiten seiner Karriere bei Northern Spirit verbrachte. Von 1985 bis 1997 gehörte Arnold außerdem zum Kader der australischen Nationalmannschaft. Noch während er aktiv spielte, war der heute 59-Jährige bereits als Co-Trainer im Einsatz und wurde im Jahr 2000 dann Assistenztrainer der Socceroos. Später trainierte er auch mehrere Jahre lang die U23 des Landes, bevor er 2018 schließlich zum Teamchef von Australien wurde. Es ist die erste Weltmeisterschaft, die er als Nationaltrainer der A-Mannschaft begleitet.

Graham Arnold. Foto: David Gray/AAP, dpa (Archivbild)

Australien: Trikot zur WM 2022

Bei der WM in Katar tritt Australien mit einem Trikot an, das dem der brasilianischen Nationalmannschaft zum verwechseln ähnlich sieht. Die Hauptfarbe ist wie bei den Brasilianern Gelb und das Ende der Ärmel ist grün. Das Auswärtstrikot hat ein ähnlich schlichtes Design, wobei die beiden verwendeten Farben Blau und Cyan sind. Beide Trikots von Australien für die WM 2022 können Sie sich auf der Website nurfussball.com ansehen.

WM 2022: Gruppe von Australien

Laut Spielplan der WM 2022 musste Australien in der Gruppenphase gleich als erstes gegen Frankreich ran - keine guten Voraussetzungen für einen erfolgreichen WM-Auftakt. Trotz der schwierigen Gruppe haben es die Socceroos ins Achtelfinale geschafft.

Gruppe D:

Frankreich

Australien

Dänemark

Tunesien

Australische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Australien

Bei der WM 2006 in Deutschland haben es die Australier zum ersten und einzigen Mal in das Achtelfinale des Turniers geschafft. Es hätte für die Socceroos auch noch weiter gehen können, wäre die Nachspielzeit etwas kürzer ausgefallen. Denn ganze fünf Minuten nach dem Ende der regulären Spielzeit wurde Italien ein Elfmeter zugesprochen, wodurch das Match aus Sicht der Australier im 0:1 endete. Hier haben wir eine Übersicht zur WM-Historie von Australien für Sie:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien nicht teilgenommen – 1938 Frankreich nicht teilgenommen – 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz nicht teilgenommen – 1958 Schweden nicht teilgenommen – 1962 Chile nicht teilgenommen – 1966 England nicht qualifiziert – 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 Deutschland Vorrunde Rale Rašić 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien nicht qualifiziert – 1986 Mexiko nicht qualifiziert – 1990 Italien nicht qualifiziert – 1994 USA nicht qualifiziert – 1998 Frankreich nicht qualifiziert – 2002 Südkorea / Japan nicht qualifiziert – 2006 Deutschland Achtelfinale Guus Hiddink 2010 Südafrika Vorrunde Pim Verbeek 2014 Brasilien Vorrunde Ange Postecoglou 2018 Russland Vorrunde Bert van Marwijk 2022 Katar qualifiziert Graham Arnold

WM 2022 in Katar: Einige Daten, Zahlen und Fakten zur australischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Asienmeister 2015

WM-Teilnahmen: 6 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Marc Schwarzer (109 Länderspiele)

(109 Länderspiele) Rekordtorschütze: Tim Cahill (50 Tore)

Aktueller Trainer: Graham Arnold

Starspieler: Mathew Leckie ( Melbourne City)

( City) Wertvollster Spieler: Mathew Ryan (5 Millionen Euro)

(5 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 38 Millionen Euro

Spitzname: Socceroos

FIFA-Weltrangliste: 38. Platz

Höchster Sieg: 31:0 über Amerikanisch-Samoa (2001)

(2001) Höchste Niederlage: 0:8 gegen die Südafrikanische Union (1955)

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Frankreich

Australien

Dänemark

Tunesien

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H: