WM 2022 Katar

vor 18 Min.

100 Tage vor WM-Start hat sich in Katar viel getan – auf dem Papier

Die Situation der Gastarbeiter ist einer der Hauptkritikpunkte an der Fußball-WM 2022 in Katar.

Plus Noch einhundert Tage bis zur Fußball-WM in Katar: Die Stadien und die U-Bahn sind fertig. Doch die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter hat sich nicht verbessert.

Von Ronny Blaschke

Die Bauarbeiten der acht Stadien sind längst abgeschlossen. Die modernen Metro-Linien in der Hauptstadt Doha sind seit Jahren in Betrieb. Und im Geschäftsbezirk "West Bay" eröffnen Hotels, Einkaufszentren und Firmenzentralen. Dieses Wachstum wäre ohne die Fußball-WM, die in einhundert Tagen beginnen soll, undenkbar gewesen. Eine entscheidende Frage ist: Hat der internationale Druck seit der WM-Vergabe vor zwölf Jahren den Alltag der Arbeitsmigranten erleichtert? "Es ist ein wichtiger Prozess eingeleitet worden", sagt Dietmar Schäfers, Vizepräsident der Bau- und Holzarbeiter Internationalen (BHI). "Auf den WM-Baustellen hat sich einiges verbessert. Aber dort, wo die Öffentlichkeit nicht so genau hinsieht, ist noch viel zu tun."

