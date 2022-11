WM 2022: Südkorea im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Wie stehen die Chancen für Südkorea bei der WM 2022 in Katar? Die Antwort auf diese Frage und alle Infos rund um Kader, WM-Historie, Trainer und Trikot von Südkorea gibt es hier.

Bisher ist es noch keinem asiatischen Team gelungen, einen WM-Titel zu holen, und daran wird auch Südkorea in diesem Jahr bei der WM in Katar voraussichtlich nichts ändern. Bei der Winter-WM gelten die Südkoreaner um Tottenham-Starspieler Heung-Ming Son als klare Außenseiter, denn für das Nationalteam dürfte selbst der Einzug in die K.o.-Runde nicht leicht werden. Auch innerhalb Asiens hat die südkoreanische Nationalmannschaft schon lange keine großen Erfolge mehr verbuchen können - Asienmeister war Südkorea zuletzt 1960. Die Weltmeisterschaft begann am 20. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Für die Übertragung der WM 2022 ist in Deutschland das öffentlich-rechtliche Duo aus ARD und ZDF zuständig und einige Spiele gibt es exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Südkorea: WM-Kader 2022 und Prognose

Den Südkoreanern fehlt es nicht nur an Erfolgen, sondern auch an internationalen Spielern mit Star-Potenzial. Außer Superstar Hong Myung-bo haben nur wenige Nationalspieler den Sprung in ein europäisches Top-Team geschafft. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass Südkorea unter den Teams bei der WM in Katar eine klare Außenseiterrolle einnimmt. Hinzu kommt, dass die Mannschaft von Trainer Paulo Bento bereits in der Gruppenphase auf starke Kader trifft. Eines dieser Teams ist Uruguay, das laut Spielplan der WM 2022 in der ersten Partie auf Südkorea wartete.

Ghana dürfte den Südkoreanern dagegen auf Augenhöhe begegnen - beide Mannschaften haben Chancen auf den Sieg. Im dritten Spiel der Gruppenphase werden die "Tigers of Asia" dann aber wohl endgültig an ihre Grenzen kommen, denn Portugal ist in Gruppe H das stärkste Team und hat die besten Erfolgsaussichten, was den Einzug ins Achtelfinale angeht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Südkorea es in die K.o.-Phase der WM 2022 schafft, aber dafür müsste das Team wahrscheinlich sowohl Uruguay als auch Ghana schlagen. Selbst wenn das gelingen sollte - eine realistische Chance, sich den WM-Titel zu holen, hat Südkorea nicht.

Paulo Bento betreut die Nationalmannschaft von Südkorea bereits seit 2018. Der Portugiese hat den finalen WM-Kader von Südkorea Mitte November veröffentlicht. Wir stellen Ihnen die Spieler vor, denen Bento in Katar vertrauen schenkt:

Tor:

Seung-Gyu Kim (Al-Shabab)

Bum-Keun Song (Jeonbuk Motors)

Hyeon-Woo Jo ( Ulsan )

Verteidigung:

Kyung-Won Kwon (Gamba Osaka )

) Moon-Hwan Kim (Jeonbuk Motors)

Min-Jae Kim ( SSC Neapel )

) Young-Gwon Kim ( Ulsan )

) Jin-Su Kim (Jeonbuk Motors)

(Jeonbuk Motors) Tae-Hwan Kim ( Ulsan )

) Jong-Gyu Yoon ( FC Seoul )

) Yu-Min Cho ( Daejeon Hana Citizen )

) Chul Hong (Daegu FC)

Mittelfeld:

Chang-Hoon Kwon (Gimcheon Sangmu)

Sang-Ho Na ( FC Seoul )

) Seung-Ho Paik (Jeonbuk Motors)

Kang-in Lee (Real Mallorca )

) Jae-Sung Lee ( FSV Mainz 05 )

( ) Woo-Yeong Jeong ( SC Freiburg )

) In-Beom Hwang ( Olympiakos Piräus )

( ) Hee-Chan Hwang ( Wolverhampton Wanderers )

( ) Min-Kyu Song (Jeonbuk Motors)

Jun-Ho Son (Shandong Taishan)

Angriff:

Heung-Min Son ( Tottenham Hotspur )

( ) Gue-Sung Cho (Jeonbuk Motors)

Ui-Jo Hwang ( Olympiakos Piräus )

WM 2022: Südkorea-Trainer Bento hat zuvor Sporting Lissabon und Olympiakos Piräus trainiert

Der Portugiese Paulo Bento kann sowohl als Trainer als auch als ehemaliger Profi-Spieler auf einige Erfolge zurückblicken. Schon als Spieler hat er drei Mal den portugiesischen Pokal geholt und auch als Trainer war Bento mit Sporting Lissabon zwei Mal Pokalsieger. Seit 2018 trainiert er nun bereits die südkoreanische Nationalmannschaft und sein aktueller Vertrag dauert noch bis zum Ende der WM an. Ob er auch danach weiterhin die "Tigers of Asia" trainieren wird, ist noch nicht bekannt.

Paulo Bento. Foto: YNA/dpa (Archivbild)

Südkorea: Trikot zur WM 2022

Das Heimtrikot von Südkorea ist eines der schlichtesten bei der WM 2022 in Katar. Es ist komplett in Rot gehalten, während der Kragen, das Logo und das Wappen in Schwarz keine weitere Farbe ins Spiel bringen. Lediglich an den Schultern und am Ärmel ist eine Art Tiger-Muster zu erkennen, das jedoch in zwei verschiedenen Rot-Tönen kaum ins Auge sticht.

Umso überraschender ist daher das Auswärtstrikot der Mannschaft: Wer in den 90ern öfter Bus gefahren ist, dürfte mit dem Design bestens vertraut sein. Hier hat sich Sponsor Nike scheinbar an alten Sitz-Muster-Katalogen bedient. Das schwarze Trikot wird nämlich von abstrakten Spray-Look-Mustern in Blau, Rot und Gelb geziert, wie man sie früher auch öfter auf diversen Bus-Sitzen in Deutschland sehen konnte. Sie können sich beide Trikot Varianten auf der Website nurfussball.com ansehen.

WM 2022: Gruppe von Südkorea

Wie bereits erwähnt dürfte es Südkorea in Gruppe H bei der WM in Katar schwer haben. Vor allem dem portugiesischen Team um Superstar Cristiano Ronaldo werden die Südkoreaner wohl nicht viel entgegen zu setzen haben. Gegen Uruguay konnte die Mannschaft von Paulo Bento immerhin ein Unentschieden erspielen. Bisher haben Weltmeisterschaften generell gerne für Überraschungen gesorgt, es ist also noch nichts auszuschließen.

Gruppe H:

Portugal

Uruguay

Ghana

Südkorea

Südkoreanische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Südkorea

Im Vergleich zu vielen anderen Teams, die bei der Winter-WM in Katar dabei sind, hat es Südkorea in dem internationalen Turnier sogar schon einmal sehr weit geschafft. 2002 schaffte es das Team bis ins Halbfinale, wo es damals an Deutschland scheiterte. Im Spiel um Platz 3 unterlagen die Südkoreaner dann der Türkei. Wir haben eine Übersicht zur WM-Historie von Südkorea für Sie:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien nicht teilgenommen – 1938 Frankreich nicht teilgenommen – 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz Vorrunde Kim Yong-sik 1958 Schweden Anmeldung durch die FIFA abgelehnt – 1962 Chile nicht qualifiziert – 1966 England zurückgezogen – 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien nicht qualifiziert – 1986 Mexiko Vorrunde Kim Jung-nam 1990 Italien Vorrunde Lee Hoe-taik 1994 USA Vorrunde Kim Ho 1998 Frankreich Vorrunde Cha Bum-kun 2002 Südkorea / Japan 4. Platz Guus Hiddink 2006 Deutschland Vorrunde Dick Advocaat 2010 Südafrika Achtelfinale Huh Jung-moo 2014 Brasilien Vorrunde Hong Myung-bo 2018 Russland Vorrunde Shin Tae-yong 2022 Katar qualifiziert Paulo Bento

WM 2022 in Katar: Einige spannende Zahlen und Eckdaten zur südkoreanischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Asienmeister 1956 und 1960

WM-Teilnahmen: 11 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Hong Myung-bo (136 Länderspiele)

(136 Länderspiele) Rekordtorschütze: Cha Bum-kun (58 Tore)

(58 Tore) Aktueller Trainer: Paulo Bento

Starspieler: Heung-min Son ( Tottenham Hotspur )

( ) Wertvollster Spieler: Heung-min Son (75 Millionen Euro)

(75 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 152 Millionen Euro

Spitzname: Tigers of Asia

FIFA-Weltrangliste: 28. Platz

Höchster Sieg: 16:0 gegen Nepal (2003)

(2003) Höchste Niederlage: 0:12 gegen Schweden (1948)

