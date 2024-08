Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim im DFB-Pokal 24/25: Alle Infos zur Übertragung

Der Fußballsommer mit der Europameisterschaft in Deutschland ist zu Ende, die neue DFB-Pokal-Saison 2024/2025 steht bereits in den Startlöchern. Der amtierende Sieger ist Bayer Leverkusen. Nun werden die Karten allerdings neu gemischt und die Teams haben wieder die Chance auf die Trophäe. In der ersten Runde treffen die Würzburger Kickers und TSG Hoffenheim aufeinander, die in der bisherigen Vereinsgeschichte bisher erst einmal gegeneinander gespielt haben. Es ist kein Geheimnis, dass die Favoritenrolle den Hoffenheimern zugeschrieben wird. Abschreiben sollte man den Underdog allerdings nie, das hat die Geschichte in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, als Bundesligagrößen gegen kleinere Mannschaften ausgeschieden sind.

Wann findet das Spiel statt? Wie läuft die Übertragung ab? Wie ist die Bilanz der beiden Mannschaften? Wir haben die Details zum DFB-Pokal-Spiel zwischen Würzburg und Hoffenheim für Sie zusammengetragen.

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim: Wann findet das DFB-Pokal-Spiel statt?

Im Spielplan des DFB-Pokals 24/25 steht es geschrieben: Die Partie zwischen den Würzburger Kickers und TSG Hoffenheim findet am 16. August 2024 statt. Insgesamt nehmen 64 Mannschaften am Wettbewerb teil.

DFB-Pokal 24/25 Würzburg vs. Hoffenheim: Uhrzeit der Partie

Die Partie zwischen Würzburg und Hoffenheim wird in Würzburg ausgetragen, das bedeutet, dass Hoffenheim auswärts spielt. Das Stadion heißt Akon Arena. Anpfiff des Spiels ist um 18.00 Uhr.

Würzburg - Hoffenheim live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 übernimmt wie in den vergangenen Jahren auch der Pay-TV-Sender Sky. Im Free-TV sind ARD und ZDF für die Ausstrahlung des Turniers zuständig. Allerdings wird nur ein Bruchteil der Spiele im Free-TV zu sehen sein. Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt ein Sky-Abo. Dort werden alle 63 Partien von der ersten Hauptrunde bis zum Finale übertragen. Auch die Partie zwischen den Würzburger Kickers und TSG Hoffenheim wird nur bei Sky zu sehen sein. Wir haben eine Übersicht für Sie:

Partie: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim, DFB-Pokal 2024/2025, 1. Runde

Termin: 16. August 2024

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Würzburg, Akon Arena

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim: Das ist die Bilanz

Das Besondere am DFB-Pokal ist, dass nicht nur die Topteams der ersten und zweiten Bundesliga teilnehmen können. Aus der Regionalliga sind in diesem Jahr die Würzburger Kickers mit von der Partie. Die Saison in der Regionalliga ist bereits wieder gestartet und einige Spiele sind gespielt. Laut Bundesliga-Spielplan steht die erste Partie für Hoffenheim am 24. August 2024 gegen Holstein Kiel an.

Laut fussballdaten.de sind der bayerische Regionalligist und der Bundesligist einmal aufeinandergetroffen. 2019 wurde ebenfalls die erste Runde des Pokals in Würzburg ausgetragen. Von einer richtigen Tendenz kann man dabei allerdings noch nicht sprechen, trotzdem ist es nicht besonders verwunderlich, dass Hoffenheim in der vergangenen Partien die Nase vorn hatte. Nicht zu vernachlässigen ist dennoch, dass sich die TSG nur knapp im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Mit 5:4 gewann Hoffenheim dann am Ende das Spiel gegen die Kickers. Im Pokal ist alles offen und es kann bekanntlich alles passieren. Wer am Ende in Runde 2 des Pokals einzieht, zeigt sich am 16. August 2024.