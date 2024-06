Zverev gegen de Minaur: Übertragung des French Open-Viertelfinales live im Free-TV

Bei den French Open 2024 tritt im Viertelfinale Alexander Zverev gegen Alex de Minaur an. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie Termin und Uhrzeit.

Nachdem sich Alexander Zverev bei den French Open 2024 im Achtelfinale nach fünf Sätzen gegen Holger Rune durchsetzte, wartet im Viertelfinale des Turniers der Australier Alex de Minaur auf den 27-Jährigen. Für Zverev ist es bereits das vierte Mal in Serie, dass er in die Runde der letzten Acht bei den French Open einzieht. "Was für ein Match! Holger ist ein unglaublicher Spieler, so ein großes Talent. Ich bin so froh, weitergekommen zu sein", äußerte er sich nach seinem Sieg gegen Rune.

Nun steht im Viertelfinale das Duell gegen de Minaur an. Letzterer hatte jüngst den Russen Daniil Medvedev besiegt und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Wann findet das Match zwischen Zverev und de Minaur statt? Ist die Uhrzeit mittlerweile bekannt? Wie sieht es mit der Übertragung im Free-TV und Stream aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

French-Open-Viertelfinale 2024 Zverev vs. de Minaur: Termin, Datum und Uhrzeit

Das Viertelfinale zwischen Zverev und de Minaur ist laut Spielplan der French Open 2024 für Mittwoch, den 5. Juni 2024 angesetzt. Das Match beginnt um 20.15 Uhr. Gespielt wird die Partie auf dem Tennis-Sandplatz Court Philippe-Chatrier in der französischen Hauptstadt Paris.

Alexander Zverev gegen Alex de Minaur: Übertragung des French-Open-Viertelfinals im Free-TV und Livestream

Die Übertragung der French Open 2024 läuft in erster Linie über den Sender Eurosport 1. Das bedeutet, dass es alle Spiele live im Free-TV zu sehen gibt. Darunter fällt auch das Viertelfinale zwischen Zverev und de Minaur. Darüber hinaus werden einige Matches auf Eurosport 2 im Pay-TV übertragen. Die Spiele der French Open 2024 sind zudem auch im Live-Stream von Eurosport verfügbar. Seit Januar bietet Eurosport seine TV-Übertragungen auf der Streaming-Plattform discovery+ an - diese ist allerdings kostenpflichtig. Eine weitere, ebenfalls mit Kosten verbundene Alternative ist DAZN.

Hier sehen Sie noch einmal die wichtigsten Infos rund um das Viertelfinal-Match zwischen Zverev und de Minaur auf einen Blick:

Spiel: Alexander Zverev vs. Alex de Minaur, French Open Viertelfinale 2024

vs. Alex de Minaur, Viertelfinale 2024 Datum: Mittwoch, 5. Juni 2024

Mittwoch, 5. Juni 2024 Uhrzeit : 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielort: Court Philippe-Chatrier, Paris (FRA)

Court Philippe-Chatrier, (FRA) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Pay-TV: Eurosport 2

2 Übertragung im Live-Stream: discovery+, DAZN

Zverev vs. de Minaur: Weg zum French-Open-Viertelfinale 2024

Der Weg des Alexander Zverev ins Viertelfinale der French Open 2024 gestaltete sich durchaus mühsam. Vor dem Fünf-Satz-Krimi gegen den Dänen Holger Rune (4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2) hatte ihn bereits sein vorheriger Gegner Tallon Griekspoor über die volle Distanz gefordert (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)). Derweil gelang es Alex de Minaur zuletzt, Daniil Medvedev in vier Sätzen zu schlagen (6:4, 2:6, 1:6, 3:6). Damit steht er als erster Australier seit Lleyton Hewitt im Jahr 2004 im Viertelfinale von Roland-Garros.

Gegenüber de Minaur geht Zverev als klarer Favorit in das Duell. Den direkten Vergleich führt er klar an, zudem ist er seit zehn Spielen in Folge ungeschlagen. Bislang standen sich die beiden in neun Matches auf dem Platz gegenüber. Dabei konnte de Minaur nur zweimal gewinnen, Zverev hingegen holte sieben Siege gegen den Australier. Auch das Satzverhältnis fällt mit 8:17 zugunsten des gebürtigen Hamburgers aus.