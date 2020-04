Anzeige

Spazieren gehen macht glücklich

Ab an die frische Luft! Das ist gesund und hilft gegen den Lagerkoller.

Auch, wenn gerade Cocooning zu Hause angesagt ist - trotz der Corona-Pandemie sollten Sie nicht zum Stubenhocker werden, sondern regelmäßig spazieren gehen.

Von Von Brigitte Fregin

Kling - meine Freundin hat mir eine WhatsApp mit einer Karikatur geschickt: Ein dicker Mann fläzt sich auf der Couch: "Früher saß ich einfach nur auf dem Sofa … - jetzt rette ich Leben!" So amüsant dieser Witz ist, Nachahmung ist nicht zu empfehlen. Denn Bewegung ist das A und O für die Gesundheit in allen Lebenslagen und –altern.

Seit Corona gilt: Mindestabstand 1,5 Meter

Und die gute Nachricht: Spazieren gehen und Bewegung im Freien sind auch jetzt erlaubt (es sei denn, man steht unter häuslicher Quarantäne), solange man alleine, im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit maximal einer anderen Person unterwegs ist, von der man mindestens 1,5 Meter Abstand hält - besser sind zwei Meter.

Vitamin D-Tank in der Sonne auffüllen

Wenn draußen sogar noch, wie in den vergangenen Tagen, Frühlingssonne und blauer Himmel locken, macht das Spazierengehen noch mehr Spaß. Dann ist die beste Gelegenheit, das Sonnenvitamin D zu tanken. Der Körper kann Vitamin D mithilfe der Sonne produzieren. Experten stufen dieses Vitamin unter allen als eines der wichtigsten für Ihre Immunabwehr ein. Viele haben daran gerade nach dem Winter einen Mangel. Doch selbst, wenn es stürmt und nass ist, sollte man sich nicht abhalten lassen. Es gilt: Es gibt kein schlechtes Wetter, solange man die richtige Kleidung anhat. Also Mütze auf, Schal um den Hals, Anorak an, Regenschirm mitnehmen und ab nach draußen!

Spazieren gehen ist gut für Herz und Kreislauf

Tägliche Spaziergänge halten physisch fit. So bleibt beispielsweise der Kreislauf in Schwung. Das hat zur Folge, dass die Pumpleistung des Herzens verbessert wird. Gut, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, unter denen viele leiden, vorzubeugen. Der Effekt lässt sich noch verstärken, indem Sie öfter mal einen Zahn zulegen und kurze aber kräftige Zwischenspurts einlegen. Das kann laut einer Studie der Mayo Clinic die Leistungskraft der Mitochondrien – sie gelten als Energie-Kraftwerk der Zellen - um fast 70 Prozent verbessern.

Kraft für die Muskeln

Die Muskeln bekommen Power. Das ist zum Beispiel auch gut für den Rücken, denn so geben sie der Wirbelsäule besseren Halt. Außerdem verbrauchen stärkere Muskeln selbst im Ruhezustand mehr Kalorien als Fettgewebe. Wer dazu beim Spaziergang auch die Arme mit bewegt und ab und zu mal die Schultern kreisen lässt, sorgt dafür, dass die Muskelkraft sich an vielen Stellen im Körper aufbaut. Die Augen freuen sich über die Abwechslung im Freien. Durch die Blicke in die Weite und viel Grün können sie besser entspannen. Zudem bekommen sie mehr Sauerstoff ab. Das tut gut nach stundenlanger Bildschirmarbeit.

Raus an die frische Luft statt Lagerkoller

Spazieren gehen wirkt aber auch positiv auf die Psyche. Es hebt die Laune und wirkt dem Gefühl entgegen "Mir fällt die Decke auf den Kopf!". Wer regelmäßig Sport macht, kennt den Effekt: Bewegung macht glücklich. Durch die körperliche Aktivität kommen eine ganze Reihe guter Mechanismen in Gang: Helferzellen setzen entzündungshemmende Stoffe frei und es werden Glückshormone ausgeschüttet. Studien belegen sogar, dass Bewegung sich positiv auf Depressionen auswirkt und sie lässt den Stresspegel nach unten gehen. Klar, dass dadurch auch das Risiko sinkt, an einem Leiden zu erkranken, das durch Stress verursacht wurde.

Kreativität im Wachsen

Außerdem fördert die Bewegung an der frischen Luft die Hirntätigkeit. Ideal, um kreative Ideen zu bekommen oder auch mal genauer zu sinnieren. Das wusste man bereits zu früheren Zeiten. Nicht umsonst gibt es Philosophen- und Dichterwege in schöner Landschaft mit reizvollen Ausblicken, wie beispielsweise in Heidelberg oder Würzburg. Und wer regelmäßig draußen zu Fuß unterwegs ist, spürt die Erfahrung: Das Glück liegt auf der Strecke.

Hier neun Pluspunkte, die Spazieren gehen für den Körper hat:

Die Bewegung an der frischen Luft ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit und hält das pochende Organ gesund. Der Kreislauf kommt in Schwung und stabilisiert sich. Gefäße und Knochen werden gestärkt. Gelenke bleiben leichter geschmeidig . Die Muskeln werden aufgebaut, geben dem Skelett besseren Halt. Die Tanks des Sonnenvitamins D im Körper werden gefüllt. Die Hirnaktivität wird gefördert. Die Augen können mit wechselnden Blicken in die Ferne entspannen und werden besser mit Sauerstoff versorgt. Die Psyche wird positiv beeinflusst.

So bringen Sie Abwechslung in die tägliche Runde

Übrigens: Selbst wenn es nur die berühmte Runde um den Block ist. Auch die können Sie sich abwechslungsreich gestalten, indem Sie beispielsweise versuchen, bewusst auf die Pflanzenwelt zu achten. Welche Knospen gehen auf? Wie viel Blumenpracht hat sich im Beet des Nachbargartens schon entwickelt? Auch bei den Tieren gibt es immer wieder Neues zu entdecken: Das Eichhörnchen hüpft jetzt beispielsweise wieder öfter von Ast zu Ast und erwacht immer mehr aus seiner Winterruhe. Viele Vögel bauen fleißig ihre Nester.

