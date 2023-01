Wichtige Baumaßnahmen in Affing

Es tut sich immer wieder viel in Affing und seinen Ortsteilen. Bürgermeister Markus Winklhofer gibt einen Überblick über die wichtigsten Baumaßnahmen.

In Affing und seinen zehn Ortsteilen – Anwalting, Aulzhausen, Bergen, Frechholzhausen, Gebenhofen, Haunswies, Katzenthal, Miedering, Mühlhausen und Pfaffenzell – wird in jedem Jahr einiges gebaut und saniert. Über wichtige fertiggestellte Baumaßnahmen im Jahr 2022 gibt Bürgermeister Markus Winklhofer hier einen kurzen Überblick:

Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen

Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Am Weberanger“ im Ortsteil Mühlhausen konnten im Juli soweit abgeschlossen werden, dass die Grundstückseigentümer mit den Hausbauarbeiten beginnen konnten. Seitdem herrscht dort rege Bautätigkeit.

Waldpädagogischer Kindergarten in Affing

An der Affinger Mandling wurde die erste waldpädagogische Kindergartengruppe der Gemeinde errichtet. Die Einrichtung besteht aus holzverkleideten Containern und großzügigen Außenanlagen samt benachbartem Wald.

Staatsstraße in Mühlhausen

Ein Teilstück der Staatsstraße 2035 in Mühlhausen zwischen Schwarzgraben und Einmündung zur St2381 nach Rehling wurde durch den Freistaat Bayern saniert.

Renovierte Straßen bei Aulzhausen und Gebenhofen

Die Gemeinde renovierte ein Teilstück der Straße am Miederinger Berg bei Aulzhausen, ebenso eine Straße bei Gebenhofen Richtung Sportplatz.

Zukunftsprojekt: Erweiterung der Grundschule in Affing

Auch für die kommenden Jahre ist einiges geplant. „Das größte Zukunftsprojekt für die Gemeinde ist die Erweiterung der Grundschule in ein Lernhaus für bis zu 14 Klassen nach modernsten pädagogischen Gesichtspunkten, einschließlich Einbeziehung eines Ganztagsangebots“, erklärt der Bürgermeister.

Kindertagesstätte in Bergen

Im Bereich Krippe und Kindergarten stehe eine Erweiterung in Form eines Gebäudes für vier Gruppen in den Startlöchern. Gebaut werde an der Kindertagesstätte Bergen.

Ausbau der Kreuzung in Mühlhausen

Beim Straßenbau werde die Kreuzung am Gewerbegebiet in Mühlhausen umfassend ausgebaut. „Künftig soll eine Ampelanlage den Verkehrsfluss verbessern, auch die Bushaltestellen werden optimiert. Im Anschluss daran steht die Erschließung des nun rechtskräftig erweiterten Gewerbegebiets an“, erläutert Winklhofer. „Diese Erweiterung des Gewerbegebiets im Ortsteil Mühlhausen wurde im September nach jahrelanger Vorarbeit als Satzung beschlossen. Damit stehen rund 3,2 Hektar Gewerbeflächen zur Verfügung. Die Grundstücksvergabe ist ebenfalls derzeit in Vorbereitung“.