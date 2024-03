Ehering und Ohrringe: Das trägt man zur Hochzeit

Welchen Schmuck trägt man zur Hochzeit? Tipps wie Braut und Bräutigam bei der Trauung ein harmonisches Gesamtbild ergeben - auch auf den Hochzeitsfotos.

Glitzernd blitzen die Diamantohrringe zwischen den kunstvoll gelockten Haaren hervor. Die Perlenkette unterstreicht das glückliche Lächeln der Braut. Das Handgelenk ihres Zukünftigen umspielt eine schlichte Uhr, an seinen Ärmeln sind silberne Manschettenknöpfe befestigt.

Das wichtigste Accessoire für die Hochzeit sind wohl die Eheringe. Doch es gibt noch weitere Schmuckstücke, die das Hochzeitsoutfit optisch abrunden. Die Braut trägt zur Trauung meist eine Kette, Ohrringe und eventuell auch ein Armband oder ein Diadem. Die einzelnen Teile sollten dabei stimmig zusammenpassen. Was das Material und die Farbe des Schmucks betrifft, sind der Braut keine Grenzen gesetzt. Von Gelb-, Rosé- und Weißgold, über Silber bis zu Platin oder Edelsteinen ist alles möglich. Am besten wählt die Braut Accessoires, die sie auch im Alltag trägt und die ihrem Teint schmeicheln.

Schmuck für den Bräutigam

Neben der Braut kann auch der Bräutigam auf modische Stücke zurückgreifen, um seinem Outfit das gewisse Etwas zu geben. Dazu gehört eine hochwertige Uhr ebenso wie eine Krawattennadel. Letztere sieht elegant aus und sorgt dafür, dass die Krawatte nicht verrutscht.

Zur Zierde der Hemdsärmel dienen elegante Manschettenknöpfe. Eine optimale Länge haben diese, wenn sie etwa einen Zentimeter aus dem Ärmel des Anzugs hervorragen. Gefertigt können sie aus Silber, Edelstahl, Platin oder anderen Materialien sein.

Sowohl bei der Braut als auch dem Bräutigam gilt dabei stets: Beide sollten ihre Accessoires aufeinander abstimmen. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das sich auch auf den Hochzeitsfotos widerspiegelt. Ein Hochzeitsfotograf oder eine Fotografin fängt auf den Bildern auch kleine Details ein, die an diesen unvergesslichen Tag erinnern. Um so wichtiger also, dass alles zusammenpasst.

