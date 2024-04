"Haus im Garten": Wohnen und Fördern in Zusmarshausen

Das „Haus im Garten“ in Zusmarshausen ist ein Symbol für den Aufbruch nach einer psychischen Krise. Was hinter der Einrichtung der Bezirkskliniken Schwaben steckt.

„Ein Zeichen der Hoffnung für unsere Patientinnen und Patienten“ – so bezeichnete Bezirksratspräsident Martin Sailer das „Haus im Garten“ bei seiner Eröffnung im Februar. Sailer, auch Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken, ist überzeugt, dass mit dem 4,5 Millionen Euro teuren Neubau in Zusmarshausen eine große Lücke geschlossen werden konnte.

Bezirkskliniken Schwaben: Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben

In der Einrichtung der Wohnen und Fördern, dem außerklinischen Bereich der Bezirkskliniken, werden Menschen mit chronischen Erkrankungen oder seelische Behinderungen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Mit dem Neubau erhalten die Patientinnen und Patienten, die durch das Wiedererlernen wichtiger Verrichtungen des Alltags stabilisiert werden konnten, ein ganz neues Angebot innerhalb der Anlage. Denn nach der intensiven Betreuung durch das Team von Einrichtungsleitung Lisa Geirhos, gibt es mit dem „Haus im Garten“ nun einen Ort, an der in unmittelbarer Nähe der Sprung in ein selbstständiges Leben leichter gelingen kann. Ein Umzug in eine fremde Gegend – oft mit keinem guten Gefühl verbunden, ist somit erst einmal nicht nötig.

Sieben dieser Einzel-Appartements wurden im ersten Stock des Neubaus geschaffen. Foto: Marcus Merk

Im Erdgeschoss des schmucken Neubaus befindet sich eine Wohngemeinschaft, die Platz für sechs Bewohnerinnen und Bewohner bietet. Dabei bekommen alle ihr eigenes Zimmer – darüber hinaus stehen Gemeinschaftsräume wie Küche und Wohnzimmer zur Verfügung. Das Besondere: In ihre WG werden die Patientinnen und Patienten noch täglich betreut.

"Haus im Garten" in Zusmarshausen bietet Patientinnen und Patienten eine neue Perspektive

Im 1. Stock sind sieben Einzelappartements entstanden, hier ist das ambulante betreute Wohnen beheimatet. Denn wer hier einzieht, ist nur noch wenige Stunden in der Woche auf Betreuung angewiesen. Im Kellergeschoss befinden sich neben Funktionsräumen wie Lager und Werkstatt auch ein Hobbyraum.

Was die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen: Das „Haus im Garten“ ermöglicht ihnen wieder mehr Privatsphäre, ohne prompt ganz auf sich allein gestellt zu sein. Lisa Geirhos freut sich jedenfalls, mit dem Neubau, der architektonisch überzeugen kann, den Patientinnen und Patienten eine neue Perspektive zu ermöglichen. So symbolisieren die hellen Räume mit viel Holz und einladende Wand- und Bodenfarben Aufbruchsstimmung.

Haus im Garten in Zusmarshausen: Kontakt