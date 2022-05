4 Restaurant-Tipps in Schwabmünchen, Königsbrunn & Umgebung

Der Sommer kommt. Wer im Biergarten oder auf der Sonnenterrasse kulinarische Vielfalt genießen will, wird im Augsburger Land fündig. Unsere Top-Gastro-Tipps...

1. Das Singold: Hotel und Restaurant in Schwabmünchen

Liebhabern guter Küche war das Restaurant Singold in Wehringen schon länger ein Begriff. Seit März dieses Jahres findet man das Lokal nun im Schwabmünchner Wertachweg 2 – ergänzt um ein Boutique Hotel mit zehn Zimmern und eine wunderschöne große Terrasse mit Blick auf die Wertach. Bei einem leckeren Sundowner mit Fingerfood oder einem exzellenten Abendessen aus der offenen Küche von Rudi Paula, der gemeinsam mit seiner Frau Constanze das Singold betreibt, lässt es sich hier wundervoll dem Sonnenuntergang zuschauen und genießen. Eine ideale Location auch für Feiern und Events aller Art.

Die neue Sommerterrasse des Singold in Schwabmünchen ist eine stylishe Location für viele Anlässe. Foto: Birgit Waldmann

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Adresse: Wertachweg 2, 86830 Schwabmünchen

Wertachweg 2, 86830 Telefon: 0821-58 68 88

0821-58 68 88 Mail: restaurant@das-singold.de

Weitere Informationen über das Singold gibt es im Internet, auf Facebook und auf Instagram.

2. Deutsches Haus: Bayerisch-schwäbischer Gasthof in Langerringen

Draußen der Biergarten unter einem Kastanienbaum, drinnen eine gemütliche Einrichtung: Der Gasthof „Deutsches Haus“ in Langerringen erfüllt alle Voraussetzungen, um gut bürgerliche bayerisch-schwäbische Küche zu genießen und sich dabei rundum wohlzufühlen. Von Schnitzel bis Zwiebelrostbraten: Das Team macht alle Wünsche wahr. Im Winter gibt es Wild, zur Zeit eher Spargel und anderes saisonales Gemüse.

Bei Veranstaltungen können auch Gerichte serviert werden, die so nicht auf der Karte stehen. Hier bietet das „Deutsche Haus“ Platz für 120 Personen, bei Hochzeiten mit Band, Tanzfläche & Co. für 100.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Adresse: Hauptstraße 8, 86853 Langerringen

Hauptstraße 8, 86853 Telefon: 0 82 32-22 27

3. ZELLER’s Restaurant & Lounge in Königsbrunn

Die warmen Tage in Königsbrunn genießen? Das geht – und besonders gut im Zeller’s Restaurant. In dem Familienbetrieb werden sowohl regionale Spezialitäten als auch Sommergerichte wie Salatbowls oder Carpaccio serviert. Dazu gibt es zahlreiche Biersorten der Paulaner Brauerei München.

Verwöhnen lassen kann man sich mit den köstlichen Schmankerln dienstags bis samstags von 17 bis 22 Uhr im lauschigen Innenhof. Sonntag und Montag ist Ruhetag.

Die Terrasse des Gastgartens ist teilweise überdacht. Auch der alte Kastanienbaum bietet Schutz, spendet den 70 Sitzplätzen ausreichend Schatten und lockt zur bayerisch-schwäbischen Gemütlichkeit – ideal für die anstehenden Sommerabende.

Auch Steaks mit Fleisch aus der Region gibt es im Zeller’s. Foto: Zeller’s Restaurant

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Adresse: Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 78, 86343 Königsbrunn

78, 86343 Telefon: 08231/9960

08231/9960 Mail: hotelzeller@hotelzeller.de

Weitere Informationen über das Zeller´s Restaurant gibt es im Internet.

4. Zum grünen Kranz: Landgasthof in Großaitingen

Mit über 450 Jahren Geschichte ist der Landgasthof „Zum grünen Kranz“ eines der ältesten Häuser in Großaitingen. Bernhard Weis führt den Familienbetrieb bereits in fünfter Generation. Wie seinen Vorfahren ist auch ihm wichtig, saisonal und mit regionalen Zutaten zu kochen. Von der Brotzeit bis hin zu Kartoffelrösti mit Räucherlachs: Von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis circa 21 Uhr können sich die Gäste die kulinarische Vielfalt schmecken lassen.

Am Wochenende gilt die Standardkarte mit Schweinefilet vom Grill, Zwiebelrostbraten & Co. Als Mittagsangebote unter der Woche gibt es Gerichte wie Linseneintopf, Braten, Schnitzel oder gebackenes Schweinefilet. Mittwochs und donnerstags ist Ruhetag – außer bei Veranstaltungen wie Geburtstagen, Taufen oder Beerdigungen. Für etwa 70 Personen ist Platz im Nebenraum, für 100 weitere im Außenbereich mit Biergarten unter fünf alten Kastanienbäumen. In der Gaststube können es sich um die 30 Gäste schmecken lassen. Wer sich das nicht entgehenlassen möchte, kann online, telefonisch, per E- Mail oder WhatsApp vorab reservieren.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Adresse: Lindauer Straße 7, 86845 Großaitingen

7, 86845 Telefon: 0 82 03/95 24 05

(mit pm und bim)