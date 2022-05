Blumen – Symbole für Trauer und Trost

„Reuß, die Gärtner & Floristen“ in Neusäß–Westheim sind Profis für Trauerfloristik. Hier einige Tipps von ihnen.

Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, steht die Beerdigung an. Dann sind Blumen nicht wegzudenken, als Trostspender, als letzter Gruß ans Grab, als Sargschmuck und vieles mehr. „Sie sind die beste Methode, ohne Worte Emotionen auszudrücken“, weiß Gärtnermeister Manfred Reuß, Inhaber von „Reuß, die Gärtner & Floristen“ in der Von- Rehlingen-Straße 21 in Neusäß-Westheim.

Bei Reuß nimmt man sich viel Zeit für fachkundige Beratung

Er und sein fachkundiges Team haben viel Erfahrung, wenn es um den Blumenschmuck für die Beerdigung geht, genauso aber auch zur individuellen Grabgestaltung und -pflege. Für die einfühlsame Beratung nehmen sie sich viel Zeit. „Uns ist es wichtig, dass die Hinterbliebenen sich bei uns in guten Händen fühlen und wissen, dass sie sich komplett auf uns verlassen können“, versichert Reuß.

Mit Blumen kann man Verbundenheit ausdrücken

Mit Blumen kann man die enge Verbundenheit mit dem oder der Verstorbenen ausdrücken, indem man beispielsweise seine oder ihre Lieblingsblume für den Sargschmuck oder ein Trauergebinde auswählt. „Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass nur die lange Zeit typischen Trauerblumen, wie Rosen, Lilien, Calla oder Chrysanthemen für die Trauerfloristik verwendet werden“, erklärt Reuß. In dem Fachgeschäft können sich die Angehörigen in einer extra Beratungsecke aus Musterbüchern in Ruhe aus einer Vielzahl von Blumensorten, Farben und Formen ihren letzten Abschiedsgruß für die Tote oder den Toten auswählen. „Auch bei der Art, wie wir sie verarbeiten oder zusammenstellen, nehmen wir gerne auf Ihre Wünsche Rücksicht“, sagt Reuß. Es gebe viele Möglichkeiten, etwa eine klassische Sargauflage oder einen individuell gestalteten Sargsattel. Beliebt seien auch hohe Gestecke, ein floral gestaltetes Blütenkissen, ein gestecktes Herz oder eine üppig bepflanzte Schale und vieles mehr.

Reuß übernimmt Grabgestaltung

Das Grab ist die letzte Ruhestätte. Es ist ein Ort des Gedenkens. Bei der Gestaltung gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ein schön gestaltetes Grab macht nicht nur den Abschied leichter, es ist immer wieder ein Platz, an dem man sich der oder dem Verstorbenen nahe fühlen kann. Die liebevolle Gestaltung des Grabes hilft vielen in der Trauerarbeit. Auch dafür sind Manfred Reuß und sein Team die erfahrenen Profis. „Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich von uns umfassend beraten“, so Reuß.