Frühjahrsmarkt in Zusmarshausen 2024: Das Programm im Überblick

Der Frühjahrsmarkt 2024 in Zusmarshausen lockt mit einem umfangreichen Unterhaltungsangebot, berichtet Bürgermeister Bernhard Uhl. Zudem ist verkaufsoffener Sonntag in der Marktgemeinde.

Grußwort des Bürgermeisters:

Sehr geehrte Gäste aus Nah und Fern, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

herzlich willkommen beim Frühjahrsmarkt in Zusmarshausen! Am Sonntag, 2. Juni, lade ich Sie ganz herzlich ein, das ansprechende und umfangreiche Angebot von mehr als 40 Fieranten zu genießen. Auch die örtlichen Einzelhandelsgeschäfte, Cafés und Gastronomiebetriebe werden ihre Türen für Sie öffnen.

Stadtradeln 2024 in Zusmarshausen

Ganz besonders freue ich mich, dass der Rad-Aktionstag, der im Rahmen der Klima-Bündnis-Aktion STADTRADELN 2024 in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg organisiert wird, in diesem Jahr auf dem Rathausplatz stattfindet. Geboten sind dabei viele Attraktionen rund ums Rad. Ergänzend dazu möchte ich Ihnen bei einer Führung durchs Rathaus einmal ganz andere Einblicke in die Verwaltungsarbeit geben.

Bernhard Uhl ist Zusmarshausens Erster Bürgermeister. Foto: Markus Schnitzler

Gleich nebenan stellt die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen bei einem „Tag der offenen Tür“ und mit einer Schauübung ihre Arbeit und den Verein vor. Interessant ist auch ein Besuch des Museum Zusmarshausen mit der ortsgeschichtlichen Dauerausstellung und der Abteilung „Kuno II“. Wer das Tanzbein zu Boogie-Woogie-Musik schwingen möchte, ist beim Tanzstudio „Let´s Dance“ richtig. Ein Hula-Hoop-Wettbewerb lädt ebenfalls zum Mitmachen ein. Für alle, die nicht ganz so aktiv sind, gibt es ein Oldtimertreffen sowie einen kleinen, aber feinen Vintage-Markt.

Auf einer Bühne am Marktplatz zeigen die Bands und das Percussionensemble der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau ihr Können. Und an wechselnden Plätzen auf den Jahrmarktstraßen präsentieren Schüler und Schülerinnen zusammen mit ihren Musikpädagoginnen und -pädagogen das umfangreiche Unterrichtsangebot. Verschiedene Instrumente kann man bei der Musikwerkstatt „hohesC“ der Marktkapelle Zusmarshausen ausprobieren. Den Stand finden Sie in diesem Jahr vor dem Feuerwehrgerätehaus. Für Sportbegeisterte beginnt der Tag bereits am Vormittag mit dem 7. Zusser-Schwarzbräu-Nullinger-Triathlon am Rothsee.

Sie sehen also: Es ist wieder einiges geboten. Genießen Sie einen sonntäglichen Einkaufsbummel und das umfangreiche Unterhaltungsangebot mit vielen schönen Begegnungen bei hoffentlich frühsommerlichen Temperaturen.

Ihr

Bernhard Uhl

Erster Bürgermeister

Frühjahrsmarkt Zusmarshausen: Das Programm am Sonntag, 2. Juni 2024

Wann Was 9.30 Uhr 7. Zusser-Schwarzbräu-Nullinger-Triathlon am Rothsee 10 bis 17 Uhr Rad-Aktionstag im Rahmen der Aktion STADTRADELN Vielfältige Angebote rund ums Rad auf dem Rathausplatz. 10 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Zusmarshausen Kulinarisches Angebot (Pizza, Kaffee, Kuchen), Fahrzeugausstellung, Kinderprogramm mit Hüpfburg, musikalische Umrahmung 10 Uhr Tanzstudio „Let´s Dance“ Open-Air-Bühne, Hula-Hoop-Wettbewerb, Vintage-Markt und kulinarisches Angebot (Weißwürste, Kaffee, Kuchen) 12 Uhr Rathausführung mit Bürgermeister Bernhard Uhl 12 Uhr Musikwerkstatt „hohesC“ Interessierte können Instrumente ausprobieren (am Feuerwehrgerätehaus) ab 13 Uhr Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau Schülerinnen und Schüler stellen ihr Können vor. 14 bis 17 Uhr Museum Zusmarshausen Ortsgeschichtliche Dauerausstellung 14.30 Uhr Preisverleihung beim Rad-Aktionstag 15 Uhr Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr Zusmarshausen

Alle Attraktionen unter zusmarshausen.de