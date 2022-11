Christkindlsmarkt Zusmarshausen 2022: Öffnungszeiten und Programm

Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November, findet der Christkindlsmarkt in Zusmarshausen statt. Für besinnliche Stimmung sorgen allerhand Bands.

Pünktlich zum ersten Adventswochenende findet traditionell der Christkindlmarkt in Zusmarshausen statt. Nach zweijähriger Coronapause freut man sich nun wieder, mit Glühwein, Punsch und weihnachtlichen Klängen die Weihnachtszeit besinnlich willkommen heißen zu dürfen.

Am Freitag, 25. November, wird der Christkindlsmarkt um 18 Uhr offiziell von Bürgermeister Bernhard Uhl und Pfarrer Saji Chalil auf dem Zusmarshauser Kirchplatz eröffnet. Für die entsprechende musikalische Umrahmung sorgt ab 18.15 Uhr die Musikschule und ab 19 Uhr übernehmen die Jungbläser der Marktkapelle die Bühne.

Doch nicht nur auf dem Kirchplatz wird die weihnachtliche Stimmung zelebriert, auch in der Kirche selbst kann man sich mit einem adventlichen Orgelkonzert auf die Weihnachtszeit einstimmen. Außerdem findet im Pfarrheim ein abwechslungsreiches Kinderprogramm statt. Am Freitag, 25., und Samstag, 26. November, wird von 18 bis 21 Uhr gemeinsam gespielt, gebastelt und gelacht. Am letzten Tag des Christkindlsmarktes, Sonntag, 27. November, findet das Kinderprogramm von 11 bis 16 Uhr statt.

Tombola auf dem Christkindlmarkt Zusmarshausen

Am Samstag, 26. November, beginnt der Markt um 18 Uhr mit einem Konzert des Posaunenchors, gegen 19 Uhr findet die Holzversteigerung statt und um 19.30 Uhr sorgt der Chor „Somesing“ in der Kirche für besinnliche Stimmung.

Wer jedoch lieber den Klängen eines Klaviers lauschen möchte, kann dies im Pfarrsaal ab 19 Uhr beim Konzert der Musikschule.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit der beliebten Tombola und dem Losverkauf. Auch an diesem Tag sind einige Musikkapellen wie die Marktkapelle Zusmarshausen, die Almdudler sowie die Gabelbacher Musikanten vor Ort. Die kleinen Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf das Kasperletheater in der Bücherei um 13 und 14 Uhr freuen. Um 14.30 Uhr stattet der Nikolaus höchstpersönlich dem Zusmarshauser Christkindlsmarkt einen Besuch ab.

Über das leibliche Wohl braucht man sich von Freitag bis Sonntag keine Gedanken zu machen: Mit Steaksemmeln, heißen Maroni, Weckmännern, Bratwürsten, Kartoffellocken, Schupfnudeln, gebrannten Mandeln und vielem mehr ist hier sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. casi