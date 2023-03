Pius Bestattungen gibt beim Jobbus Gersthofen Einblicke

Der Beruf des Bestatters ist ein historischer, allerdings auch im Wandel. Mehr dazu erfahren Interessierte, wenn der Gersthofer Jobbus bei Pius Bestattungen hält.

Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen ein bekanntes Problem. Nun erreicht er auch Bestattungsdienste. „Uns fehlt das nötige Fachpersonal. Seit 2019 bilden wir selbst aus, um diesem Missstand entgegenzuwirken“, erklärt Anita Ponzio von Pius Bestattungen.

Die Adressen von Pius Bestattungen:

Thyssenstraße 31, Gersthofen

Deuterstraße 10, Neusäß

Augsburger Straße 4, Fischach

4, Augustastraße 1 1/2, Augsburg

Bauernbräustraße 1a, Friedberg

Was es bedeutet, eine Bestattung zu organisieren, verraten die Expertinnen und Experten bei Pius Bestattungen beim Tag der offenen Tür im Rahmen des Gersthofer Jobbusses. Foto: Pius Bestattungen

Traumberuf: Bestatter? Anita Ponzio klärt auf

Der besondere Beruf des Bestatters, den es als Ausbildungsberuf erst seit 2003 gibt, fordert Ponzio zufolge ein hohes Maß an Können und Wissen. Dieses beginnt bei der langen Geschichte des Bestattungswesens: Schon in der Antike war das Begräbnis Verstorbener ein Ausdruck der christlichen Bestattungskultur, die maßgeblich von der Kirche geprägt wurde. Das Bestattungswesen stand im engen Zusammenhang zur Kirche. Für die Bestattung Verstorbener waren meist Angehörige, Freunde und Nachbarn verantwortlich.

Das hat sich durch Gesetze und Auflagen verändert. Vor allem sind viele Bestattungen nicht mehr christlich geprägt. „Der heutige Bestatter braucht Einfühlvermögen, Ideen der Gestaltung und erhebliches Wissen in seinem Fach“, verrät Ponzio. Zusätzlich, bedingt durch diesen Wandel, werde es immer wichtiger, die letzte Reise selbst zu planen, um die Angehörigen zu entlasten.

Tag der offenen Tür bei Pius Bestattungen

„Über all dies möchten wir im Rahmen einer offenen Tür informieren. Im Zuge des Jobbusses, der durch die Stadt Gersthofen organisiert wurde, möchten wir jungen Leuten den vielseitigen und interessanten Beruf näherbringen“, lädt die Bestatterin ein. Sie freut sich, am Samstag, 18. März 2023, von 11 bis 16.30 Uhr möglichst viele Interessierte zu ihrem Tag der offenen Tür in Gersthofen begrüßen zu dürfen.

Im Rahmen des Jobbus Gersthofen findet bei Pius Bestattungen ein Tag der offenen Tür statt. Foto: oH

Zu jeder vollen Stunde findet eine Führung durch die Räume von Pius Bestattungen sowie ein Vortrag über den Beruf und wichtige Komponenten der Vorsorgevollmacht und Bestattungsverfügung statt.

"Wir freuen uns auf Ihr Kommen!" Anita ponzio von pius bestattungen

Anita Ponzio von Pius Bestattungen. Foto: privat

