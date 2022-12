Einkauf, Erlebnis und Genuss in schöner Atmosphäre

Am zweiten Adventswochenende, 2. bis 4. Dezember 2022, findet auf der Oberen Bleiche bei der Walkmühle der traditionelle Gundelfinger Weihnachtsmarkt statt.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf vorweihnachtliche Stimmung im Glanz der Lichter und auf einen Markt in romantischer Umgebung freuen.

Auf dem Weihnachtsmarkt finden die Gäste eine große Auswahl an weihnachtlichen Bastelarbeiten, selbst gemachten Delikatessen und verschiedenen Handwerkskünsten von vielfältigen Anbietern.

Am Freitagabend, 2. Dezember, um 18 Uhr eröffnen Bürgermeisterin Miriam Gruß, Stadtpfarrer Johannes Schaufler, Pfarrerin Stephanie Kastner sowie der Vorsitzende der Gundelfinger Wirtschaftsvereinigung Bernhard Schalk den traditionellen Weihnachtsmarkt begleitet von einer Engelschar des Kinderheimes St. Clara Gundelfingen und der Stadtkapelle Gundelfingen. Im Bleichestadel können Kinder beim Bastelangebot kreativ sein, am Samstag mit den Pfadfindern und am Sonntag mit Doris Heinle aus Haunsheim. In der Schänke des Bleichestadels können alle Besucherinnen und Besucher der Adventsmusik lauschen, es wird Kaffee und Kuchen angeboten oder es können die leckeren Speisen vom Markt verzehrt werden.

Große Ausstellung

Die große Krippenausstellung im Bleichestadel ist während des ganzen Weihnachtsmarktes geöffnet. Veranstalter ist die Kolpingjugend Gundelfingen in Zusammenarbeit mit den Schnitzfreunden Lauingen. Der Eintritt ist frei.

Lebende Krippe

Für die kleinen Marktbesucherinnen und -besucher wird im Zentrum des Weihnachtsmarktes wieder die lebende Krippe aufgebaut und am Sonntag findet ein großes Nikolaus- und Engeltreffen mit Zug durch den Weihnachtsmarkt statt. Anschließend gibt es Geschenke von Knecht Ruprecht, den Nikoläusen und Engelchen vom Kinderheim Gundelfingen.

Für romantische Vorweihnachsstimmung sorgen neben der Stadtkapelle Gundelfingen, dem Spielmanns- und Fanfarenzug des TV Gundelfingen und der Blechbläsergruppe der städtischen Musikschule, die musikalischen Nikoläuse aus Dattenhausen und die Nikoläuse und Engel des Kinderheimes St. Clara und die Gundelfinger Grundschule und die Kindergartenkinder.

Attraktive Verlosung

Ab sofort können Kinder an der Gundelfinger Nikolaus-Malaktion teilnehmen. In den Gundelfinger Geschäften gibt es Nikolausstiefel-Malvorlagen, auf welche die Kinder ihre Wünsche schreiben oder malen können und am Weihnachtsmarkt an einer Verlosung teilnehmen. Dafür müssen die ausgeschnittenen Stiefel entweder bei der Rathausbäckerei Vogt abgeben oder am Weihnachtsmarkt in die Losbox im Bleichestadel eingeworfen werden. Die GewinnerInnen werden am Sonntag, 4. Dezember um 17 Uhr gezogen.

Willkommen in unserer Einkaufsstadt

Da will der Freund und die Freundin beschenkt werden und auch Eltern und Großeltern sollen eine kleine Freude erhalten, was Besonderes für die Kinder sollte es auch noch sein – aber was? Auf der Suche nach inspirierenden Ideen muss man jedoch gar keine langen Wege etwa in die nächsten Großstädte auf sich nehmen. Tolle Anregungen finden sich oftmals vor der eigenen Haustür. Denn der Gundelfinger Einzelhandel hält besonders in der Weihnachtszeit viele kreative Geschenkideen parat. Wer sich vielleicht nicht traut gleich zu kaufen, weil er befürchtet, das Geschenk könnte dem Beschenkten nicht passen oder gefallen, der sollte einfach einen Gutschein des Gundelfinger Einzelhandels besorgen.

Wir freuen uns auf Sie

Ihre Gundelfinger Einzelhändler