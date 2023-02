Wann braucht die Psyche Hilfe?

Ein Verkehrsunfall verursacht oft nicht nur materiellen Schaden - dann ist psychologische Hilfe gefragt

Ein kurzer Moment mit großen Folgen: Nach einem Verkehrsunfall trägt oft auch die Seele Narben davon. Selbst wenn man vielleicht Glück im Unglück hatte und gar nicht verletzt worden ist. Denn: Wenn es kracht, fühlt sich das nach einem enormen Kontrollverlust an. Häufige Beschwerden einer solchen akuten Belastungsreaktion sind etwa ein Gefühl der Betäubung, Konzentrationsprobleme, Unruhe oder Ängste.

1. Unfallfolgen behandeln lassen

Klingen diese Beschwerden nach einigen Tagen oder Wochen nicht ab und schränken den Alltag ein, sollte man sie allerdings von einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin abklären lassen. Denn in Folge eines Unfalls können sich psychische Erkrankungen entwickeln – etwa Fahrphobien, Posttraumatische Belastungsstörungen oder Depressionen. Werden sie nicht erkannt und behandelt, verschlimmern sich die Beschwerden weiter und weiter. Betroffene sollten also in der Zeit nach dem Unfall besonders gut in sich hinein horchen. Diese Fragen können dabei helfen: Drängen sich immer wieder Sorgen in den Vordergrund, sodass ich mich kaum konzentrieren kann? Fühle ich mich ständig wie in Watte gepackt? Habe ich Albträume oder durchlebe den Unfall in meinen Gedanken immer wieder? Habe ich Angst, mich wieder ans Steuer zu setzen? Wichtig zu wissen: Manchmal melden sich psychische Beschwerden auch erst viele Wochen oder sogar Monate nach dem Unfall. Denn laut Experten passiert es manchmal, dass die Behandlung der körperlichen Verletzungen die psychische Verarbeitung des Unfalls erst mal „unterdrückt“.

2. Psychische Verarbeitung des Unfalls

Termine für eine psychotherapeutische Sprechstunde vermittelt unter anderem die zentrale Terminvermittlungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigungen. Es gibt aber auch Beratungsstellen für Opfer von Verkehrsunfällen, die im Bedarfsfall weiterhelfen.