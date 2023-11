Eiskalte Tipps vom Profi

Sicherheit geht vor in der dunklen Jahreszeit: Spätestens seit der Zeitumstellung wird's für viele im Berufsverkehr düster. Wir haben Tipps vom Experten, damit Sie sicher unterwegs sind.

So traurig es sein mag: Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Zwar hat der Herbst mit Sicherheit noch den einen oder anderen warmen Tag für den Landkreis Landsberg im Gepäck – doch deren Zahl wird immer geringer, bis schließlich der erste Frost die Straße zur Rutschpartie macht. „Der Wechsel auf Winterreifen sollte daher langsam in die Hinterköpfe der Fahrzeugnutzer kommen“, rät Sebastian Wache vom Wetterdienst Wetterwelt. Doch der Reihe nach . . .

Lichtanlage fit?

Gut sehen und gut gesehen werden ist das Wichtigste im Straßenverkehr. Werden die Tage kürzer, sollte daher zeitig das Abblendlicht eingeschaltet werden. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist laut Dekra-Experte Stephan Schlosser eine rundum intakte, richtig eingestellte Beleuchtungsanlage ein Muss. „Blender, Einäugige und Dunkelmänner sorgen immer wieder für unnötige Irritationen im Straßenverkehr.“ Mit der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, der Deutschen Verkehrswacht sowie den Meisterbetrieben der Kfz-Innung unterstützten Aktion „Lichttest“ bieten derzeit zahlreiche Kfz-Werkstätten der Region wieder einen Service, bei dem die Experten kleine Licht-Mängel in der Regel sofort und kostenlos beheben. Nur notwendige Ersatzteile sowie umfangreiche Diagnose- und Einstellarbeiten müssen gegebenenfalls bezahlt werden.

Ein Wisch für freie Sicht

Zu einer Überprüfung der Wischblätter zum Winter hin rät der Auto Club Europa (ACE). „Die Scheibenwischblätter können durch Hitze und UV-Strahlung brüchig werden und auch der Gebrauch hinterlässt Abnutzungsspuren“, sagt Sören Heinze vom ACE. Sein Tipp: „Bleiben nach der Reinigung der Autoscheibe Schlieren zurück, die sich auch nach der Reinigung der Wischblätter nicht bessern, ist es an der Zeit, neue Wischblätter zu montieren.“

Die Winterreifen sind hoffentlich schon drauf? Wer den Wechsel in einer Werkstatt erledigen will, sollte daher vorab einen Termin vereinbaren und sich gegebenenfalls noch um neue Reifen kümmern, damit sie dann auch einsatzbereit sind. Mindestens vier Millimeter Profiltiefe sollten gute Winterreifen noch aufweisen.

Reifen mit Profil

Bei Glatteis oder Schneematsch darf laut Dekra auch nur mit wintertauglichen Reifen gefahren werden. Ansonsten droht ein Bußgeld. Solche Reifen sind seit 2018 mit dem Alpine-Symbol, einem Berg mit Schneeflocke, gekennzeichnet. Allerdings gilt bis Ende September 2024 noch eine Übergangsfrist für ältere Reifen mit der bisherigen „M+S“-Kennzeichnung, um der Winterreifenpflicht zu genügen. Wer nicht selbst Hand anlegen will, bekommt in den Kfz-Werkstätten im Landkreis professionelle Hilfe. Die meisten Werkstätten bieten auch Winter-Komplettchecks an, bei denen das Fahrzeug fachkundig auf Herz und Nieren geprüft wird – für eine allzeit sichere Fahrt bei jedem Wetter.