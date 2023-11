„Haha!“ fürs Herz

Wie Lachen uns guttut - ein Augenblick der Freiheit. Stresshormone werden also reduziert und Glückshormone freigesetzt.

Beim Kichern und Glucksen wird gleichzeitig das gesamte Herz-Kreislauf-System aktiviert. „Wenn wir lachen, steigert das unser Atemvolumen“, sagt Gosch, Markus Gosch, Chefarzt für Innere Medizin. Das heißt: Eine größere Menge Atemluft gelangt in unsere Lungen, ehe sie wieder ausgestoßen wird.

Ganz tief Luft holen

Ein Effekt, den man Annika Corleis, die als Klinik-Clownin tätig ist, nicht erklären muss. „Das kennt man ja von sich selbst, wenn man sich richtig köstlich über etwas amüsiert, dass man danach ganz tief Luft holt“, sagt sie. Das kurble dann den ganzen Körper an. Lachen wird daher auch als inneres Joggen bezeichnet. Beim Lachen weiten sich außerdem die Blutgefäße und der Blutdruck steigt kurzzeitig an, wodurch das Herz besser mit Sauerstoff versorgt wird. Und auch der Hormonhaushalt verändert sich. „Adrenalin- und Cortisolspiegel sinken und es werden Endorphine und Serotonin ausgeschüttet“, sagt Markus Gosch. Stresshormone werden also reduziert und Glückshormone freigesetzt.

Genesung fördern

Lachen tut uns also richtig gut. Grund genug, Humor gezielt einzusetzen, um Ängste abzubauen und die Genesung zu fördern, etwa im Krankenhaus. „Besonders dann, wenn das Lachen verbindlich ist und aus einem liebevollen Kontext entsteht, baut sich bei den Menschen merklich Stress ab“, berichtet sie.

Der Grund dafür sei, dass man beim Lachen in einen Zustand des Nichtstuns, Nichtsdenkens und Nichtswollens komme. „Es gibt in solchen Momenten keine Vergangenheit, keine Zukunftspläne, sondern einfach einen Augenblick der Freiheit.“