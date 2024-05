Der Solarpionier feiert sein 30-jähriges Bestehen

Solar Heisse in Landsberg am Lech blickt auf eine Erfolgsstory zurück

Die Solar Heisse GmbH & Co. KG ist nicht nur Pionier in Sachen Solar, sondern auch aktuell einer der führenden Solarfachbetriebe aus Landsberg am Lech. Mit Selbstbaukursen in einem Lagerhaus und in der elterlichen Holzhütte hat alles begonnen. Jetzt feiert die Landsberger Firma Solar Heisse ihr 30-jähriges Bestehen.

„Wir sind fasziniert von der Idee einer Zukunft in der Sonne, Wind und Wasser unseren Energiebedarf decken. Wir möchten die Energiewende aktiv mitgestalten. Jeder weiß, dass alle Ressourcen in Form fossiler Stoffe endlich sind“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Heute bietet die Firma im Bereich der Solartechnik, Stromspeicherung und allen Strom-Anwendungen eine vollständige Beratung und Projektierung mit einem baureifen Angebot.

Dass aus einem kleinen Unternehmen die Firma von heute im Landsberger Industriegebiet wurde, ist ihrem Inhaber, Wilhelm Heisse, zu verdanken. Schon sehr früh hat er sich mit der Solartechnik auseinandergesetzt. Im Jahr 1985 wurde die erste thermische Solaranlage in Eigenbau erstellt. Neben vielen Einzelaktivitäten und Erfahrungen wurde der Solarspezialist immer stärker geprägt vom Umweltgedanken und von der Sicherung der ökologischen Lebensgrundlagen.

Pionier in Sachen Solar

Als 1994 ein Atomkraftwerk in der Nähe seines damaligen Wohnortes geplant wurde, meldete er aus der Überzeugung heraus, dass es auch anders geht, das erste Solargewerbe in der Region an. Die Heizungsbauer hätten damals die Solarthermie noch belächelt. Generell seien die neuen Techniken unterschätzt worden. „Aber heute haben wir über 50 Prozent erneuerbare Energien in Deutschland“, sagt Wilhelm Heisse. Der heute 65-Jährige hat 1985 die erste thermische Solaranlage in Eigenbau erstellt. Sieben Jahre später errichtete er eine PV-Pionier-Anlage auf seinem damaligen elterlichen Wohnhaus in Brachstadt bei Donauwörth. Nachdem das Büro im elterlichen Haus zu klein wurde, wechselte er 1998 seinen Standort nach Landsberg.

Seine Ein-Mann-Firma fand Platz in der aufgelösten Ritter-von-Leeb-Kaserne. Diese wurde vor 21 Jahren geschlossen, ein Umzug in die Platanenstraße in Landsberg folgte. Die Büroflächen waren ausreichend, das Lager war zu klein.

Durch die weiter vorhandenen Nachfragen entstand der Beschluss, ein eigenes Firmengebäude zu bauen. Der Einzug in das große, repräsentative und funktionale Gebäude in der Kelvinstraße erfolgte im Jahre 2011. Seit 30 Jahren ist Solar Heisse kompetenter Partner bei allen Fragen der erneuerbaren Energietechniken wie Sonnenstrom, Stromspeicher, Solare Überdachung, Sonnenwärme, Heizstabtechnik, Infrarotheizung, Brauchwasser/Wärmepumpe, Fremdanlagen/Service sowie Wartung und Diagnose. Die Firmenphilosophie ist neben einer permanenten Qualitätsstrategie eine hohe Beratungsqualität. Im Vordergrund steht der Kunde, der den Anspruch hat, eine qualitativ gute Beratung zu erhalten.

Nicht das Verkaufen steht im Vordergrund, sondern der größtmögliche Kundennutzen ist zu suchen. Es ist gemeinsam die Frage zu beantworten: Mit welchem Geldeinsatz erreicht der Interessent über eine lange Laufzeit den größtmöglichen Nutzen? Die Unabhängigkeit von anderen Energien und das Einfrieren von Strompreisen ist dabei ein gewünschter Nebeneffekt.

Bei Planungen für Neubauten werden in persönlichen Gesprächen bautechnische Berücksichtigungen benannt. In den Ausstellungsräumen sind Komponenten ausgestellt – denn hier wird Solartechnik gelebt. Grundsätzlich werden alle Objekte vor Angebotserstellung vor Ort besichtigt. Dabei werden die örtlichen Bedingungen erfasst, damit ein detailliertes Angebot zeitnah erstellt werden kann. Die Firma verwendet nur qualitativ hochwertige Produkte von Solarmodulen, Speicher, Wallboxen und andere Komponenten.

Solar Heisse verwaltet mehrere Bürger-Solaranlagen bzw. Bürger-Solarkraftwerke. Diese bieten den Beteiligten eine gute Möglichkeit auch ohne eigenes geeignetes PV-Dach von den Vorteilen einer Photovoltaikanlage zu profitieren. 14 Mitarbeiter hat die Firma aktuell, sie bieten eine Vor-Ort-Beratung an, visualisieren das geplante Projekt mithilfe von Drohnen. „Wir wollen, dass unsere Kunden das für sie individuell passende Produkt erhalten“, sagt der Firmenchef. Er selbst gibt sein Fachwissen gerne weiter. Einige Jahre unterstützte er die Landsberger Energieagentur und informierte in verschiedenen Volkshochschulkursen unter anderem auch in Landsberg, Kaufering und Buchloe. (lt/pm)