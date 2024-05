Betreutes Wohnen als Kapitalanlage bei Layer Immobilien & Bau

Layer Immobilien & Bau bietet moderne Projekte für jede Altersgruppe. Ob in Pürgen, Langenneufnach, Türkheim, Wehringen oder Schwabmünchen – hier profitiert man von einer Immobilie im Betreuten Wohnen.

Der demografische Wandel ist allgegenwärtig: Bereits 2023 waren etwa 37,6 Millionen Menschen in Deutschland älter als 50 Jahre. Um im Alter finanziell abgesichert zu sein und sein Kapital vorausschauend anzulegen, ist es deshalb wichtig, privat vorzusorgen.

Eine Möglichkeit für einen inflationsgeschützten und sicheren Vermögensaufbau ist der Kauf einer Immobilie. Mittels der Mieteinnahmen können Eigentümerinnen und Eigentümer das Darlehen tilgen. Zudem hat sich die Höhe der Abschreibungen (AfA) im Wohnbau im vergangenen Jahr erhöht. Für Investorinnen und Investoren, die die Wohnung nicht selbst beziehen, bietet die degressive AfA von fünf Prozent die Möglichkeit einer schnelleren Refinanzierung. Voraussetzungen für die Sonder-AfA sind die Effizienzklasse 55 und eine Investition ab Oktober 2023.

Kapitalanlegende jeden Alters können so beispielsweise vom Kauf einer Einheit im Betreuten Wohnen profitieren: Es handelt sich um eine sichere Anlage zur Vorsorge. Außerdem baut man parallel die finanzielle Unabhängigkeit auf beziehungsweise aus und kann die Wohnung später selbst einmal beziehen. Natürlich ist ein Bezug der Immobilie auch sofort möglich. Oder man nutzt die Vorzüge des Betreuten Wohnens zunächst, um den Eltern oder anderen Familienmitgliedern ein sicheres Heim zu bieten.

Als Wertanlage und um im Ruhestand abgesichert zu sein, lohnt sich deshalb die Investition in die Objekte von Layer Immobilien & Bau. Marie-Thérèse und Maximilian Layer, die Vorstehenden des Unternehmens, setzen hier an. Ihre Immobilien überzeugen mit einer energiesparenden Bauweise, einer zukunftsorientierten Grundrissplanung und weiteren Benefits. Damit ist das Unternehmen Spezialist für neue Wohnformen der Generation 55 plus und hat bereits verschiedene Projekte für Betreutes Wohnen in der Region entwickelt. Dazu gehört das Bauprojekt WEHRA in Wehringen sowie das Bauprojekt PRINURA in Pürgen, das bereits im Juni bezugsfertig ist. Hier entstehen Eigentumswohnungen im Betreuten Wohnen. Dabei stehen – neben einer Betreuung – Barrierefreiheit, sichere Versorgung und soziale Teilhabe im Fokus. Eigentumswohnungen sowie Wohnungen im Betreuten Wohnen mit Tagespflege entstehen zudem durch die Bauprojekte STAUDENBLICK in Langenneufnach und TIROLA in Türkheim. Das Bauvorhaben SOLEA in Schwabmünchen bietet Eigentumswohnungen mit dem Zusatzpaket „Wohnen im Alter“.

Der Bezug einer Wohnung im Betreuten Wohnen ist ab 55 Jahren sowie für Personen mit einer Schwerbehinderung ab einem Grad von 50 Prozent geeignet. So kann man sich den Traum vom Eigenheim erfüllen und eine höhere Lebensqualität und mehr persönliche Freiheit sichern.

