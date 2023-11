Was beim Niklausmarkt Königsbrunn 2023 geboten ist

Von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember 2023 findet der Niklausmarkt in Königsbrunn statt. Alles zum Programm, den Öffnungszeiten und warum der Markt einen Tag länger ist.

Von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember 2023, findet der Königsbrunner Niklausmarkt vor die Pharmpur EISARENA, direkt an der Haltestelle „ Königsbrunn Zentrum“ der Straßenbahnlinie 3, statt. Unter anderem darf man sich auf gebrannte Mandeln, Glühwein, weihnachtliche Leckereien, Geschenk- und Dekoideen freuen. Und das Besondere dieses Jahr: Der Niklausmarkt wurde um einen Tag verlängert!

Dieser Gast darf auf dem Niklausmarkt in Königsbrunn nicht fehlen: Der Nikolaus ist an allen vier Tagen mit kleinen Geschenken unterwegs. Foto: Anke Maresch, Stadt Königsbrunn

Niklausmarkt 2023: Was, wann, wo?

Wann findet der Niklausmarkt in Königsbrunn 2023 statt? Von Donnerstag, 7. Dezember 2023 , bis Sonntag, 10. Dezember 2023

Wo findet der Niklausmarkt in Königsbrunn 2023 statt? Auf dem Vorplatz zwischen der Pharmpur EISARENA und dem Infopavillon 955, Alter Postweg 1, 86343 Königsbrunn. Direkt an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 3.

Die Öffnungszeiten:

Donnerstag, 7. Dezember 2023: 17 bis 21 Uhr

Freitag, 8. Dezember 2023: 17 bis 21 Uhr

Samstag, 9. Dezember 2023: 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 10. Dezember 2023: 14 bis 20 Uhr

Das ist auf dem Niklausmarkt in Königsbrunn geboten:

Bereits ab Donnerstag, 7. Dezember 2023, dürfen sich die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner und auch alle Gäste von auswärts auf ein noch umfangreicheres Bühnenprogramm freuen. Ein Tag länger ist der große Hobbykünstlermarkt im Infopavillon 955 geöffnet, die Tombola und der große Adventskalender des Hilfsfonds locken mit zahlreichen Gewinnen. Und natürlich sind auch an den vielen liebevoll dekorierten Ständen schöne, nützliche und dekorative Geschenke zu finden.

In der Märchenhütte gibt es in Königsbrunn wieder zauberhafte Geschichten. Foto: Anke Maresch, Stadt Königsbrunn

Die Verlängerung des Marktes musste aber selbstverständlich erst mit dem wichtigsten Ehrengast geklärt werden – dem Niklaus höchstpersönlich! Glücklicherweise fand sich im Terminkalender Platz, sodass er mit seinem Engel wieder jeden Tag auf dem wunderschön beleuchteten Marktbereich unterwegs ist. Im Gepäck hat er wie jedes Jahr süße Überraschungen, die an die kleinen Besucherinnen und Besucher verteilt werden.

Das ist aber nicht alles, was die Mädchen und Buben erwartet. Beim Christkindl-Postamt dürfen sie wieder ihre Wunschzettel einwerfen, in der Märchenhütte gibt es zauberhafte Geschichten und auch die Eselkutsche wird für gemütliche Rundfahrten bereit gemacht. In der Jugendfreizeitstätte MatriX tritt am Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr, zusätzlich das Moussong-Figuren-Theater auf.

Kinderprogramm Niklausmarkt 2023

Christkindl-Postamt:

Auf der städtischen Homepage gibt es dafür auch verschiedene Wunschzettel-Vorlagen. Fahrten mit der Eselkutsche:

Donnerstag, Freitag und Samstag: ab 17.30 Uhr

Donnerstag, Freitag und Samstag: ab 17.30 Uhr Sonntag: ab 16.30 Uhr Die Märchenhütte hat geöffnet:

Donnerstag bis Samstag: 17.30 – 18 Uhr, 18 – 18.30 Uhr, 18.30 – 19 Uhr

Freitag und Samstag: zusätzlich auch 19.00 – 19.30 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 17.30 – 18 Uhr, 18 – 18.30 Uhr, 18.30 – 19 Uhr Freitag und Samstag: zusätzlich auch 19.00 – 19.30 Uhr Sonntag: 16.30 – 17 Uhr, 17 – 17.30 Uhr, 17.30 – 18.00 Uhr „Hase und Igel“ mit dem Moussong-Figuren-Theater

Sonntag, 10. Dezember 2023, 15 Uhr

Jugendfreizeitstätte MatriX , Alter Postweg 2

Eröffnung mit 1. Bürgermeister Franz Feigl

Eröffnet wird der Niklausmarkt am Donnerstag, 7. Dezember, um 17 Uhr durch den 1. Bürgermeister Franz Feigl. Er zieht gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens St. Michael ein. Im Anschluss sorgt die Chor-AG der Grundschule Süd mit Weihnachtsliedern für adventliche Stimmung. Von 19.45 bis 20.30 Uhr spielt die Königsbrunner Kultband „Die Lumpenbacher“ für die Niklausmarkt-Besucherinnen und -Besucher.

An den darauf folgenden Tagen kann sich das Bühnenprogramm aber ebenso sehen lassen: Der Seemannschor, die CCK Kinder- und Jugendtanzgruppe, das Duo Grenzenlos und viele weitere sorgen für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung.

Rahmenprogramm beim Niklausmarkt

Donnerstag, 7. Dezember 2023 17 – 18 Uhr, Einzug mit Kindern des Kindergartens St. Michael, Eröffnung durch 1. Bürgermeister Franz Feigl und den Niklaus mit Gaben für die Kinder 18.15 – 18.30 Uhr, Chor-AG Grundschule Süd mit Weihnachtsliedern 18.45 – 19.45 Uhr, Weihnachtliche Lieder von Herzenssang (Franziska Kühn) 19.45 – 20.30 Uhr, Königsbrunner Lumpenbacher, Leitung: Marian Weser Freitag, 8. Dezember 2023 17 – 17.30 Uhr, St. Johannes Kindergarten 17.45 – 18.30 Uhr, Stadtjugendorchester, Leitung: Christoph Günzel 18.45 – 19.45 Uhr, Seemannschor Königsbrunn: „Maritime Weihnachtslieder“, Leitung: Andreas Lübke 20 – 20.45 Uhr, „Die Tottis“ mit Weihnachtshits 21 Uhr, X-Mas Rock Aftershow Party, Jugendfreizeitstätte MatriX, Alter Postweg 2 Samstag, 9. Dezember 2023 16 – 16.30 Uhr, CCK Kinder- und Jugendshowtanz 16.30 – 17.30 Uhr, Weihnachtliche Lieder von Herzenssang (Franziska Kühn) 17.30 – 18.15 Uhr, Evang. Posaunenchor „Adventliche Weisen“, Leitung: Maria Schemm 18.30 – 19.15 Uhr, Seemannschor Königsbrunn: „Maritime Weihnachtslieder“, Leitung: Andreas Lübke 19.15 – 20.00 Uhr, Duo Grenzenlos mit den größten Weihnachtshits 20 – 20.45 Uhr, Salvatore e Rosario „Deutsch-Italienische Weihnacht“ Sonntag, 10. Dezember 2023 15.30 – 16.15 Uhr, Tanzgalerie Kuschill, Leitung: Tanja Kuschill 16.30 – 17 Uhr, Musikalische Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei, Leitung: Johannes Gretz 17.15 – 17.45 Uhr, Blasorchester Königsbrunn 18 – 18.30 Uhr, Duo Grenzenlos und Salvatore e Rosario singen weihnachtliche Lieder mit den Kindern 18.45 – 19.45 Uhr, „Die Tottis“ mit Weihnachtshits

Bitte beachten!

Kurzfristige Programmänderungen noch möglich.

Aktuelle Infos finden Sie hier.