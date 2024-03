Ein Neubau für die Mayr Straßen- und Tiefbau GmbH

Seit fast 100 Jahren gibt es die Firma Mayr in Langenneufnach. Sie hat sich vom Fuhr- zum Straßen- und Tiefbauunternehmen entwickelt und kürzlich einen Neubau bezogen.

Als der Großvater von Manfred Mayr 1929 mit einem Pferdefuhrwerk startete, war noch nicht klar, dass er damit den Grundstein für ein florierendes Unternehmen im Straßen- und Tiefbau legen würde. Heute ist der Familienbetrieb Mayr Straßen- und Tiefbau GmbH mit vielen verschiedenen Angeboten im Portfolio gut aufgestellt und wird in dritter Generation vom Enkel geleitet.

Dessen jüngstes Projekt in eigener Sache: der Neubau eines Bürogebäudes mit angrenzender Werkstatt und Halle für den Fuhrpark im Gewerbegebiet in Langenneufnach. „Unser bisheriges Büro befand sich seit 1972, als mein Vater aus dem Fuhrbetrieb eine Straßenbaufirma entwickelte, in der Hauptstraße in Langenneufnach. Dort wurde es einfach zu eng“, erzählt Manfred Mayr. „Besonders schwierig waren die Ausfahrten für die Lkws aus dem Grundstück wegen des zunehmenden Verkehrs.“

Neubau im Gewerbegebiet

So entschied man sich auf dem Grund Im Hohenlicht 22 zu bauen. Vergangenes Jahr im Februar war Start, schon ein Jahr zuvor wurde das Grundstück vom Mayr-Team selbst vorbereitet. Auch die Werksplanung, die Bodenplatte und der Rohbau wurden selbst übernommen.

Foto: Birgit Waldmann

Für das neue Betriebsgebäude wurden insgesamt 181 Fertigteile, das Schwerste mit 16 Tonnen, in 70 Lkw-Ladungen vom Hersteller Dobler aus Kaufbeuren angefahren. Büroräume, Werkstatt und Fuhrparkhalle bieten jetzt rund dreimal so viel Platz wie vorher und sind auf künftiges Wachstum des Unternehmens vorbereitet. Von 2700 Quadratmetern wurde auf 8000 erweitert. Alle Lkws stehen überdacht in der Halle, was besonders im Winter von Vorteil ist.

Einzelbüros im Neubau

Weil das Bürogebäude so groß ist, hat derzeit auch jeder der sieben Mitarbeitenden ein eigenes lichtdurchflutetes Büro. Außerdem gibt es jetzt genug Platz für ein großes Besprechungs- und Schulungszimmer, und sowohl dort als auch in der Werkstatt steht jeweils eine Küche für die Mitarbeitenden zur Verfügung.

Lesen Sie dazu auch

Foto: Birgit Waldmann

Die Besucher und Besucherinnen empfängt ein ansprechendes Foyer mit einer maßgeschreinerten modernen Theke der 3S Möbel Schuster GmbH und ansprechender Beleuchtung der Elektrofachfirma Seitel. An der großen Wand entlang der Treppe entstand ein witziges Graffiti mit Comicfiguren. Bei der Farbgebung außen wie innen wurde das Blau aus dem Firmenlogo aufgenommen. Beheizt wird der Neubau mit einer Hackschnitzelanlage, das Dach des Bürogebäudes ist begrünt. Was jetzt noch fehlt, ist die Photovoltaikanlage, die auf das Dach der Halle kommen soll.

Mitarbeitende helfen beim Neubau mit

Zum Neubau sagt Angela Mayr, die ihren Mann in der Firma unterstützt: „Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeitenden, die an vielen Wochenenden auf unserer eigenen Baustelle noch tatkräftig mitgeholfen haben und sich freuten, endlich was Schönes zu bauen, das sie auch selbst nutzen können.“ Auch die Zusammenarbeit mit den am Bau beteiligten Firmen aus der Region lobt sie: „Alles hat wunderbar geklappt.“

Foto: Birgit Waldmann

Als Dankeschön soll es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen viele schon seit mehr als 25 Jahren bei Mayr arbeiten, sowie für Kundinnen und Kunden im Mai/Juni ein großes Einweihungsfest geben. Am alten Standort der Mayr GmbH in der Hauptstraße wird übrigens Wohnbebauung entstehen.

Leistungen der Firma Mayr Straßen- und Tiefbau

Zum Leistungsportfolio der Firma Mayr Straßen- und Tiefbau: Das Unternehmen ist in den Bereichen Straßen-, Kanal-, Pflaster-, Asphalt- und Erdbau tätig und ist Ansprechpartner für private wie öffentliche Auftraggeber in Langenneufnach und Umgebung.

Beim Straßenbau übernimmt Mayr:

Foto: Mayr GmbH

sämtliche Arbeiten für die Planung, Herstellung und Erhaltung von Straßen und Wegen für den Fuß- und Fahrzeugverkehr

die Anlage von Wald- und Wirtschaftswegen

den Bau von Parkplätzen, Parkanlagen und Gewerbeflächen

die Kanaldeckelsanierung.

Pflasterbau von Mayr:

Ein weiteres Handwerk deckt Mayr beim Pflasterbau ab. Hier haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen Pflastersteinen aus Naturstein, Beton oder Klinkern. Natursteine wie Granit werden dabei üblicherweise in klassischen würfelförmigen Formaten verlegt, während Steinplatten eine größere Kantenlänge, dafür aber eine geringere Plattendicke aufweisen.

Foto: Mayr GmbH

Als Alternative zu Natursteinen verlegt die Pflasterkolonne von Mayr sehr häufig Pflastersteine aus Beton, die in unterschiedlichen Längen und Dicken erhältlich sind. Auch Betonrasensteine für wasserdurchlässige Pflasterflächen werden angeboten.

Schließlich kümmert sich das Team von Mayr auch noch um die Pflastersanierung, setzt Betonborddielen, Palisaden, Mauerscheiben und Gabonienwände und pflastert Treppen im Außenbereich. Wer gerne selbst Pflastersteine verlegen möchte, findet hierzu eine große Auswahl bei Mayr.

Weitere Angebote von Mayr:

der Kanalbau mit dem Verlegen von Rohrleitungen sowie Kanalreparaturen

das Erschließen von Bau- und Gewerbegebieten

der Asphaltbau mit allen Arbeiten um Straßendecken herzustellen und abzudichten

der Erdbau, wenn Erde bewegt und verändert wird, beispielsweise bei der Erschließung von Grundstücken für den Neubau

Abbrucharbeiten und das damit verbundene Recycling von Baustoffen.

Foto: Mayr GmbH

Zum Unternehmen gehört seit 2008 auch ein Kieswerk in Gessertshausen, wo private und gewerbliche Bauherrn eine große Auswahl an Baumaterialien wie Kies, Kalkschotter, Humus, Ziersteine oder Pflastersteine zur Abholung oder Lieferung vorfinden. Die Betontankstelle „Mixi“ liefert dort auch Frischbeton in acht verschiedenen Betonsorten ab 150 Liter für Selbstabholer ohne Vorbestellung oder vorherige Anmeldung.

Mayr Straßen- und Tiefbau ist übrigens auf der Suche nach weiteren motivierten Mitarbeitenden, die ein Teil dieses wachsenden Unternehmens werden möchten.

Weitere Informationen

Mayr Straßen- und Tiefbau

Im Hohenlicht 22

86863 Langenneufnach

Telefon: (0 8239) 9 60 30

E-Mail: info@mayr.strassenbau.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

7 bis 12 und 13 bis 17 Uhr

Freitag: 7 bis 12 Uhr

Kieswerk Gessertshausen

Alpenstraße 100

86459 Gessertshausen

Richtung Krumbach

Zufahrt über B 300

E-Mail:

info@mayr-kieswerk.de

Öffnungszeiten

März bis November

Montag bis Freitag

7 bis 12 und 12.45 bis 17 Uhr

Samstag 7 bis 12 Uhr

ab 1. Dezember

Montag bis Freitag 7.30 bis 12 und 12.45 bis 16.30 Uhr

Samstag geschlossen

Mehr Infos unter mayr-strassenbau.de