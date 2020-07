Anzeige

Das Auto braucht Sommer-Check-up

Das gilt es in der heißen Saison zu beachten – jetzt Termin in der Werkstatt vereinbaren für einen Check-up vom Experten

Tagestour in die Region, Wanderausflug in die Berge, verlängertes Wochenende im Bayerischen Wald, Städtetrip oder doch längere Reise in Deutschland oder Nachbarländern? Die Reisesaison in Corona-Zeiten ist anders. Viele Menschen entdecken die Schönheiten vor der eigenen Haustür und genießen Urlaub im eigenen Land.

Auto durchchecken lassen

Doch eines bleibt immer gleich: Das Auto muss „sommerfit“ gemacht werden. Viele Werkstätten bieten einen Urlaubs-Check an, bei dem Bremsen, Ölstand, Überprüfung der Klimaanlage und mehr überprüft werden. Hier helfen die Fachleute vor Ort mit einem zuverlässigen Werkstatt-Service und attraktiven Angeboten an Neu- und Gebrauchtwagen.

Damit die Hin- und Rückfahrt mit dem Auto nicht zur Katastrophe wird, helfen die Spezialisten in den Werkstätten und diese Tipps:

Richtig klimatisieren

Das richtige Klima im Auto ist umso wichtiger, weil die Fahrt in den Sommerurlaub oft mehrere Stunden bei hohen Außentemperaturen dauern kann. Die Überprüfung der Klimaanlage vorab beim Experten ist also mehr als ratsam.

Bei der Fahrt sollte die Klimaanlage nicht direkt auf den Körper gerichtet und zu kalt eingestellt werden, denn dies kann ein Verkrampfen der Muskulatur bewirken.

Licht und Sicht

Der richtige Durchblick ist überlebenswichtig, weshalb eine umfassende Kontrolle von Scheiben, Scheinwerfern und Scheibenwischern zur Reisevorbereitung dazugehören. „Kleine Steinschläge können sich während der Fahrt zu großen Rissen entwickeln. Spröde Wischerblätter hinterlassen breite Schlieren auf der Scheibe“, warnt Gerrit Reichel vom Automobil-Club Verkehr. Auch der Füllstand der Scheibenreinigungsanlage sollte überprüft werden.

Reifen prüfen

Sehr wichtig ist der Zustand der Reifen. „Neben dem Überprüfen der Lauffläche auf Beschädigungen und der Profiltiefe, die mindestens bei vier Millimeter liegen sollte, ist der richtige Reifendruck sehr wichtig“, sagt Reichel. Denn je nach Beladung müsse der um bis zu 50 Prozent erhöht werden. Wie viel Luft aufgefüllt werden muss, kann in der Bedienungsanleitung, im Tankdeckel oder im Einstieg der Fahrertür nachgelesen werden.

Auch das Reserverad sollte vor Fahrtantritt geprüft werden. Wer stattdessen ein Reifen-Pannenset dabei hat, testet die Funktion des Kompressors und tauscht den Flüssigkautschuk nach spätestens fünf Jahren aus.

herk/tmn