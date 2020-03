Anzeige

Der neue BMW X1 bei Reisacher in Augsburg

Ganz egal, ob in der Stadt oder Natur: Der BMW X1 ist auf alles vorbereitet. Alle Infos zum SUV der Extraklasse gibts bei Reisacher in Augsburg.

Mutig, sportlich, ausdrucksstark: So präsentiert sich der neue BMW X1. Was man über den Allrounder wissen muss, erfährt man bei Reisacher in Augsburg.

Ob zum Wandern in die Berge oder zum Entspannen an den Strand – der neue BMW X1 ist für alles zu haben und zu allem bereit. Der Allrounder strahlt in jedem Detail pure Tatkraft aus und begeistert durch innovative Technologien.

Die X-typische Entschlossenheit ist dem neuen BMW X1 ins Gesicht geschrieben: Mit der markanten Doppelniere und den großen Lufteinlässen strahlt er in jeder Situation pures Selbstbewusstsein aus. Die auf Wunsch erhältlichen LED-Scheinwerfer unterstreichen seinen souveränen Ausdruck. Noch mehr Sicherheit bieten sie in Kombination mit der optionalen adaptiven Lichtfunktion. Der Lichtstrahl wird an den Straßenverlauf angepasst und die Fahrbahn immer optimal ausgeleuchtet. „Zudem überzeugt der Allrounder im Interieur mit seiner Geräumigkeit und Vielseitigkeit“, sagt Ralf Schnee, Verkaufsleiter Reisacher in Augsburg.

Der BMW X1: Ein souveräner Begleiter auf allen Strecken

Auf der Straße weiß der BMW X1 mit innovativen Technologien zu glänzen: „Das Steptronic Getriebe oder das intelligente Allradsystem BMW xDrive, sowie sportlich-effiziente BMW TwinPower Turbo 3- und 4-Zylinder Motoren machen ihn zum souveränen Begleiter auf allen Strecken“, verspricht Schnee.

Um sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren, wurde ein hochauflösendes, touchfähiges Control Display mit beeindruckender 10,25“-Bildschirmdiagonale entwickelt. „Es liefert sämtliche fahrrelevanten Informationen auf einen Blick. Die intuitive Steuerung erfolgt via Multifunktionslenkrad, iDrive Controller auf der Mittelkonsole und über die Touchfunktion. Zahlreiche Funktionen des Navigations- und Multimediasystems lassen sich zudem per Sprache steuern“, erklärt der Experte.

Reisacher in Augsburg berät umfassend zum BMW X1

Insgesamt umfasst das BMW X1 Portfolio mit der Modellaufwertung nunmehr 16 Motor-Getriebe-Varianten und damit eine große Auswahlmöglichkeit für alle Kunden – unter anderem auch der Plug-in-Hybrid xDrive25e. Das Reisacher-Verkaufsteam berät zu Motorisierungen und Ausstattungen gerne. pm/va

Kraftstoffverbrauch BMW X1

Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,8 - 4,1 l/100 km CO2-Emissionen kombiniert 155 - 107 g/km

Hybrid: ab 2,0 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: ab 43 g/km