Quesadillas vom Grill mit Rindfleisch

Die leckeren Tortillafladen mit Guacamole und Sour Cream servieren

Zutaten für sechs Personen

6 Rumpsteaks (à ca. 120 g)

Salz und Pfeffer

3 rote Zwiebeln

1 Bund Lauchzwiebeln

425 ml-Dose Gemüsemais

425 ml-Dose Kidneybohnen

240 g Goudakäse

2 große Avocados

1 Schalotte

3 Knoblauchzehen

1 Chilischote

Saft von 1/2 Limette

6 Tortillafladen

6 EL Sour Cream

Zubereitung

Rumpsteaks mit Salz und Pfeffer würzen und auf dem Grill unter Wenden etwa drei Minuten von beiden Seiten oder mit einer Kerntemperatur von 52 bis 54 Grad medium rare grillen. Steaks abkühlen lassen und in Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. Lauchzwiebeln waschen, trocken schütteln, putzen und in feine Ringe schneiden. Mais und Kidneybohnen abgießen. Käse grob reiben. Avocados halbieren, Kerne herauslösen, das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale lösen und in eine Schüssel geben. Fruchtfleisch mit einer Gabel zu einem Brei zerstoßen. Schalotte und Knoblauch schälen und fein hacken. Chilischote waschen, Kerngehäuse herauslösen und in feine Streifen schneiden. Schalotte, Knoblauch und Chili mit Avodado vermischen, mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hälfte jedes Tortillafladens mit je einem Sechstel der Rumpsteakstreifen, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Mais, Kidneybohnen und geriebenem Käse belegen. Zusammenklappen und von beiden Seiten auf dem Grill goldbraun grillen, bis der Käse geschmolzen ist. Tortillafladen halbieren, mit Guacamole und Sour Cream servieren.

Guten Appetit!

Quelle: www.lecker.de