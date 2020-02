Anzeige

Siebelhoff spendet größzügig für Augsburger Zoo

Das Autohaus Siebelhoff spendete 114 300 Euro für den Neubau des Elefantenhauses im Augsburger Zoo. Anfang Februar wurde der Scheck feierlich überreicht.

Die Herzen der Familie Siebelhoff und ihrer Kunden schlagen nicht nur für Autos, sondern auch für die Elefanten des Augsburger Zoos. Für das größte Projekt des Augsburger Zoos gingen für jeden verkauften „Peugeot Rifter“ – der wie die Elefanten robust und charakterstark ist und dazu viel Platz bietet – 100 Euro auf das Spendenkonto des neuen Elefantenhauses.

Elefantöse Zusammenarbeit zwischen Autohaus Siebelhoff und dem Augsburger Zoo

Diese Summe wurde vom familiengeführten Peugeot- und Citroën-Autohaus mit zwei Standorten in Haunstetten und Lechhausen großzügig aufgestockt. Spendenaktionen wie diese ermöglichen Projekte, die den Erholungswert und das Bewusstsein für unsere Umwelt stärken.

Bereits in den letzten Jahren hat Familie Siebelhoff zahlreiche wohltätige Aktionen gefördert. Unter anderem ist das Autohaus auch Namenspate des „Autohaus Siebelhoff Umweltbildungszentrums“ im neuen Elefantenhaus. Die Inhaberfamilie Siebelhoff sieht das Thema Umweltbildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, als sehr wichtig an. „Unsere Region und ein bewusster Umgang mit der Umwelt liegen uns sehr am Herzen“, erklärt Sabine Siebelhoff. „Zusammen mit den Kunden des Autohauses haben wir mit der aktuellen Spende wieder einen wichtigen Schritt in eine nachhaltige Zukunft gemacht.“

Zur Eröffnungsfeier am Montag, 3. Februar, wurde der Scheck für das neue Elefantenhaus im Augsburger Zoo durch Familie Siebelhoff übergeben. Bis zu vier Elefanten können jetzt rund 900 Quadratmeter modernen artgerechten Lebensraum genießen – ein Riesenerfolg! pm