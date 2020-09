Anzeige

Spaß auf zwei Rädern

Täglich kann man Neuheiten entdecken beim Radlmarkt Reim in Bobingen

Von Carina Sirch

Der goldene Herbst hat in den vergangen Tagen seinem Namen alle Ehre gemacht. Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen hat es so manch einen aufs Fahrrad gezogen.

Auch beim Radlmarkt Reim in der Königsbrunner Straße 1e in Bobingen war einiges los: „Wir hatten von vielen Kunden Besuch, denen wir unsere aktuellen Modelle präsentieren konnten. Täglich erhalten wir neue Ware – es lohnt sich also jederzeit, vorbeizuschauen“, erklärt Inhaber Jürgen Reim.

Top Marken, top Beratung

In seinem Geschäft bietet er eine riesige Auswahl an Elektrofahrrädern an. Ganz neu gibt es nun auch elektrobetriebene Lastenräder für die ganze Familie. Aber auch wer lieber ohne Motor unterwegs ist, wird fündig: Ob Tourenrad, Mountainbike oder Retro-Bike – für jedes Radlerherz ist das richtige Gefährt dabei. „Wir bieten eine allumfassende Auswahl und komplettieren diese durch eine fundierte Beratung“, sagt Reim. So kennen sich seine Mitarbeiter in der großen Markenvielfalt wie KTM, Victoria, Corratec, Centurion, Conway, I:sy, Tern und Urban Arrow bestens aus und stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

Derzeit wird das Geschäft um eine weitere Ladenfläche, auf insgesamt 1600 Quadratmeter, vergrößert. Bis Anfang 2021 soll diese fertiggestellt werden und bietet dann auch eine kleine Indoor-Strecke zum Testradeln. casi