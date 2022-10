Region Friedberg: Jetzt Auto auf kalte Jahreszeit vorbereiten

Schnee ist in Friedberg und Umgebung derzeit noch in weiter Ferne - meint man zumindest. Doch spätestens beim ersten Schneefall sollte das Auto winterfit sein.

Sicher durch die kalte Jahreszeit: Das sind unsere Tipps für allzeit gute Fahrt:

Räder wechseln

Eines sollten Sie bereits erledigt haben, nämlich auf Winterreifen zu wechseln. Ohne Winterreifen kann sich der Bremsweg verdrei- bis ver-vierfachen. Bei Eis und Schnee sollten Sie mindestens Reifen mit M+S-Kennung oder sogar Reifen mit Schneeflockensymbol verwenden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe für Winterreifen beträgt 1,6 mm. Der ADAC empfiehlt mindestens 4 mm. Wer ohne Winterreifen unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld oder Punkten in Flensburg rechnen.

Klare Sicht

Bei Frost und Schnee reicht es nicht, lediglich ein kleines Guckloch auf der Frontscheibe freizukratzen. Nur bei guter Sicht kann der Fahrer den Verkehr überblicken und angemessen reagieren. Vor Fahrtantritt sollten deshalb Scheinwerfer, Motorhaube, das Dach und das Kennzeichen von Schnee und Eis befreit werden. Auch die Scheibenwischer sollten überprüft werden. Haben sie Risse, verschmieren die Scheiben bei Schneefall oder Spritzwasser? Gebläse von Heizung oder Klimaanlage sollten auf höchster Stufe auf die Scheiben gerichtet werden, damit sie nicht beschlägt. Nicht erlaubt ist es, den Wagen im Stand warmlaufen zu lassen.

Frostschutz

Besonders bei nasskaltem Wetter bildet sich auf den Scheiben schnell ein Film aus Schmutz und Eis. Sowohl die Scheibenwaschflüssigkeit als auch die Kühlflüssigkeit sollten in der kalten Jahreszeit mit Frostschutz versehen werden. Sehen und gesehen werden. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, die Scheinwerfer zu prüfen. Lassen Sie ihre Leuchten am besten in einer Werkstatt checken. Zudem sollten die Scheinwerfer immer sauber gehalten werden, da Schmutz und Schnee sich negativ auf die Leuchtkraft auswirken.

Unser Tipp: Kfz-Wintercheck beim Profi im Raum Friedberg

Lassen Sie ihr Auto von Experten in der Werkstatt Ihres Vertrauens durchchecken. Die Profis wechseln mitgebrachte Winterräder und prüfen Fahrzeuge auf ihre Wintertauglichkeit, darunter Batterie und Lichtmaschine, Frostschutz, Fahrzeugbeleuchtung, Kühlsystem, Motoröl, Keilriemen und die Scheibenwaschanlage.