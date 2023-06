Zur Radlwoche in Augsburg gibt es 2023 das erste Radrennen

Vom 3. bis 9. Juli 2023 findet die fünfte Augsburger Radlwoche statt – diesmal mit dem ersten Innenstadtkriterium Radrennen. Das Programm umfasst über 20 Veranstaltungen.

Wenn die Radlwoche in Augsburg 2023 startet, tut sie das zum fünften Mal. Vom 3. bis 9. Juli 2023 dreht sich dann an mehreren Stellen in der Stadt Augsburg alles ums Thema Fahrradfahren. Einige Highlights sind:

Touren zu verschiedenen Themen wie Wasser und Sicherheit

der Radlcheck am moritzpunkt

die Fahrradwerkstatt des Juze am Schlössle

das Radlfrühstück und Feierabendradler

eine Schnitzeljagd

das beliebte Lastenradrennen

Parallel zur Radlwoche und darüber hinaus findet vom 1. bis 21. Juli 2023 die internationale Aktion Stadtradeln statt. Wer für ein besseres Klima Kilometer sammeln möchte, kann sich dafür online anmelden.

Das Programm der Radlwoche in Augsburg 2023

Doch auch die Radlwoche selbst ist 2023 wieder ein Highlight. Wir stellen einige Punkte aus dem Programm der Augsburger Radlwoche genauer vor …

Die Sternfahrt der Schulen

Der Arbeitskreis „Fahrrad und Schule“ unter Federführung des Referats für Bildung und Migration in Kooperation mit den Schulen in Augsburg hat es sich zum Ziel gesetzt, weiter für das Radfahren an der und zur Schule zu sensibilisieren.

Auf Einladung der Bürgermeisterin Martina Wild und des Arbeitskreises radeln interessierte Schulklassen, AGs und Projektgruppen von ihrer jeweiligen Schule aus in die Augsburger Innenstadt. In der autoarmen Maximilianstraße erwartet sie ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Ehrung aller teilnehmenden Schulen.

Radrennen zur Radlwoche in Augsburg

Sportliches Highlight der Radlwoche 2023 wird das erste Augsburger Innenstadtkriterium am Samstag, 8. Juli 2023, zwischen 13 und 21 Uhr sein. „Bei diesem Radrennen geht es um die Förderung des Nachwuchses und des ambitionierten Amateursports und darum, das große Potenzial der Sportstadt Augsburg im Bereich Radsport im Herzen der Stadt sichtbar und erfahrbar werden zu lassen sowie ein Zeichen für diese nachhaltige Form der Fortbewegung zu setzen“, sagt Sportreferent Jürgen K. Enninger.

Bei dem Rundrennen in der Innenstadt führt die 1,3 Kilometer lange Strecke von der südlichen Maximilianstraße über die Weite Gasse, die Konrad-Adenauer-Allee und die Hallstraße zurück in die Maximilianstraße. Es kann an zahlreichen Stellen zugeschaut und angefeuert werden. Radsportlerinnen und Radsportler aller Altersklassen aus dem gesamten süddeutschen Raum, beginnend ab 6 Jahren bis hin zur männlichen und weiblichen Elite, gehen in unterschiedlichen Rennläufen an den Start.

Bei der Radlwoche in Augsburg kommen sowohl Erwachsene als auch Kinder auf ihre Kosten, zum Beispiel beim Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours für Kinder am Königsplatz. Foto: Lars Pamler

„Wir wollen mit diesem Rennen ja nicht nur den Augsburgern Radsport zeigen, sondern auch den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern unsere Stadt präsentieren. Nachdem Augsburg ohne das historische Pflaster undenkbar ist, musste dieses ebenfalls vertreten sein. Vom sportlichen Aspekt her bietet der holprige Untergrund eine zusätzliche Herausforderung und ein Alleinstellungsmerkmal, das ganz besondere Fahrerqualitäten einfordert, um hier gewinnen zu können“, so Jakob Ank von der RSG Augsburg, die das Rennen in Kooperation mit der Stadt Augsburg ausrichtet.

In jeder Klasse sind mehrere Runden zu absolvieren, die einzelnen Rennen dauern je nach Alter zwischen 20 und 90 Minuten. Teilnehmen kann jede und jeder ab 6 Jahren. Eine Anmeldung ist online möglich.

Die Strecke wird mithilfe von Ordnerinnen und Ordnern gesichert, eine Zufahrt zu privaten Parkplätzen, Tiefgaragen und Parkhäusern mit dem PKW und Motorrad ist zwischen den Rennen möglich. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden mit Anschreiben informiert.

Eine Podiumsdiskussion zur Mobilität in Augsburg

Die Frage „Wie viel Mobilität kann Augsburg?“ stellt Baureferent Steffen Kercher bei der Podiumsdiskussion mit Burkhard Horn, freiberuflicher Verkehrsberater und Mitinitiator der Städteinitiative Tempo 30, Jessica Le Bris, Leiterin des Bereichs Mobilität bei Green City Experience, und Peter Stöferle, Leiter Geschäftsfeld Mobilität und Stadtentwicklung der IHK Schwaben. „Wie soll die Mobilität der Zukunft in unserer Stadt aussehen? Zu Fuß, mit dem Rad, motorisiert, smart, multimodal – wir müssen heute die Entscheidungen treffen, damit zukunftsfähige Mobilität von morgen gelingen kann. Und zwar so, dass alle, ob jung oder alt, mitgenommen werden“, so Kercher.

Sicherheitstrainings für alle Altersstufen

Insgesamt vier Veranstaltungen zum Thema Fahrsicherheit werden in der Radlwoche 2023 ausgerichtet:

ein Mountainbike-Kurs für Kinder im Sheridan-Park in Augsburg-Pfersee ein Training für Jugendliche und Erwachsene im Zuge der Sternfahrt der Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours für Kinder am Königsplatz im Rahmen der Sicherheitswochen der Polizei die Öffnung des Verkehrsübungsplatzes „Am Senkelbach“ für den Radlnachwuchs

Das gesamte Programm für die fünfte Augsburger Radlwoche und alle Informationen zum ersten Augsburger Innenstadtkriterium sind hier zu finden.